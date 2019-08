Franz Ferdinand in concerto al Cinzella Festival: info e scaletta

È passato meno di un mese e mezzo dalla tripletta Marostica-Cremona-Firenze che aveva visto i Franz Ferdinand tornare in Italia. La rock band inglese torna alle nostre latitudini martedì 20 agosto per chiudere il Cinzella Festival, nella splendida location delle Cave di Fantiano di Grottaglie (TA). Saranno gli headliner della quarta e ultima serata del contenitore musicale pugliese che nelle giornate precedenti ha ospitato Afterhours, White Lies e Battles. Come nelle altre serate, anche il programma del Day 4 sarà spalmato su due palchi. Alle 19 si parte sul Cinzella Stage con le esibizioni in sequenza di N.A.I.P., Walter Celi e Studio 82. Verso le 21.30 ci si sposta sul Main Stage con i Giungla che faranno da apertura al live di Alex Kapranos e soci. Dopo il concerto, si torna al Cinzella Stage per il dj set di Misspia. Biglietti ancora disponibili sia sul circuito Ticketone che direttamente in cassa al prezzo unico di 40,25 euro. Per i Franz Ferdinand sarà il terzultimo concerto del lungo tour europeo di questa estate: le ultime due date saranno quella di giovedì 22 agosto a Cannes e poi quella conclusiva di sabato 24 a Helsinki.

Gli alfieri dell’indie-rock britannico

I Franz Ferdinand sbarcano in Puglia per una tappa del nuovo tour nato dall’uscita dell’ultimo disco, “Always Ascending”, uscito lo scorso mese di febbraio. Prodotto da Philippe Zdar dei Cassius, il disco rinnova ma non tradisce le radici indie-rock della band e ha fatto innamorare pubblico e critica. Le dieci canzoni dell’album sono una trionfante rinascita, piena di nuove idee e di vigorose sperimentazioni sonore. Si tratta di un nuovo corso per il gruppo di Glasgow, che ha salutato il chitarrista fondatore Nick McCarthy e ha introdotto due nuovi musicisti, Dino Bardot e Julian Corrie. «Volevamo che suonasse in modo completamente diverso da quello che abbiamo fatto prima», ha dichiarato la band. E così è stato. “Always Ascending” è solo l’ultimo tassello di una carriera iniziata con l’indimenticabile esordio discografico omonimo (2004) che ha portato la band a essere considerata oggi un’istituzione della musica alternative e uno dei progetti più illuminanti del nuovo millennio musicale. Con singoli come “Take Me Out” e “The Dark of the Matinée”, il gruppo schizza in testa a tutte le classifiche facendo incetta di riconoscimenti. Quindici anni sono passati da quel clamoroso successo e Kapranos e soci si sono comunque saputi confermare come un riferimento per tutti coloro che guardano al rock d’Oltremanica.

La probabile scaletta

Grandi successi e brani estratti dall’ultimo album “Always Ascending” nella scaletta che la band scozzese sta portando in tour in tutta Europa questa estate. Difficile, però, definire con esattezza i pezzi che Alex Kapranos e soci eseguiranno sul palco della Cava di Fantiano, dato che amano spesso rimescolare le carte da un live all’altro. Di seguito, per farsi un’idea, la setlist del concerto dello scorso 18 agosto al Lowland Festival, in Olanda: