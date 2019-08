Dark Polo Gang in concerto a Pietrasanta: info e scaletta

Tutto pronto per il concerto della Dark Polo Gang a Marina di Pietrasanta del 22 agosto 2019, in occasione del loro Trap Lovers Summer Tour

La Dark Polo Gang si prepara a salire sul palco della Bussola Versilia di Marina di Pietrasanta in occasione del suo Trap Lovers Summer Tour 2019. Appuntamento il 22 agosto alle ore 22:30. Di seguito, tutto quello che dovete sapere sulla location, sui biglietti e sulla potenziale scaletta.

Dark Polo Gang in concerto a Marina di Pietrasanta: info biglietti

I biglietti per il concerto del 22 agosto della Dark Polo Gang sono disponibili sul circuito Ticketsms a una cifra di partenza di 20 euro, salendo fino a 62 euro per la fascia più costosa. Il prezzo è da intendersi non inclusivo dei diritti di prevendita.

La Bussola Versilia si trova in Via Lungomare Roma, 44, a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Il concerto avrà inizio alle ore 22:30 e lo spettacolo proseguirà tutta la notte fino alle 4 del mattino.

Dark Polo Gang: la possibile scaletta

La scaletta della Dark Polo Gang al concerto di Pietrasanta sarà probabilmente incentrata sui successi del loro recente album, “Trap Lovers”, disco d’Oro FIMI. Da esso sono stati estratti quattro singoli che hanno fatto il giro delle playlist italiane: “British”, “Cambiare adesso”, “Gang Shit” e “Sex on the Beach”. Il 24 maggio 2019 è uscita anche la versione “Trap Lovers Reloaded”, dove Wayne Santana, Tony Effe e Prynce Pyrex invadono il mondo della trap con 7 nuovi pezzi, di cui 4 remix e 3 inediti. Non dovrebbero mancare neanche alcune delle loro iconiche cover, come ad esempio “Claro” di Gué Pequeno e “Guarda come flexo” di Mambolosco. Di seguito, la potenziale scaletta del concerto di Marina di Pietrasanta, tenendo presente che l’elenco delle canzoni potrebbe essere soggetto a variazioni in base alle decisioni dell’ultimo minuto della band:

Young Rich Gang Splash Dark Boy Mafia Cavallini Fiori del male Oxycodone Claro (cover di Gué Pequeno) Toy Boy Che bello essere Dark Pesi sul collo Napapijri (cover di Samuel Heron) Vita amara Aldilà Expensive Guarda come flexo (cover di Mambolosco) CC Tic tac / Flex / Amorevole / Casper / Roulette Russa / Bang Bang / Riviste / Hype Beast / Super Sayan / Diabolika / GTA Uomini e donne TVTB (cover di Fedez) Magazine Spezzacuori Cono Gelato Gang Shit British Sportswear Cambiare adesso

Trap Lovers Summer Tour 2019: le date

Il collettivo trap romano più amato di sempre sta per concludere una serie di importanti appuntamenti dal vivo con i fan tra festival e date nei club più importanti della movida italiana. Quello di Pietrasanta sarà il penultimo concerto della loro estate, che si concluderà il 31 agosto prima a Parma al Music Park e poi, la sera, a Brescia, presso il BSMNT at Number One.