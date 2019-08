Boomdabash in concerto ad Alassio: info e scaletta

Fa tappa al Riviera Music Festival di Alassio il tour estivo dei Boomdabash. Il gruppo salentino arriverà nella cittadina in provincia di Savona la sera di mercoledì 21 agosto.

I Boomdabash in concerto ad Alassio: le informazioni

Il concerto dei Boomdabash avrà luogo nella giornata centrale del Riviera Music Festival 2019 di Alassio. Tre giorni di musica che si apriranno con lo spettacolo di Antonello Venditti, il 20 agosto, e che si chiuderanno con lo show di Federica Carta & Shade il 22 agosto. Per la serata con i Boomdabash sono ancora in vendita i biglietti al prezzo unico di 25 euro, comprensivi dei diritti di prevendita: i tagliandi sono disponibili sia nei punti vendita abituali, sia sul sito di TicketOne. Il concerto è in programma al Porto Luca Ferrari, con orario di inizio fissato alle 21. Visto l’importante afflusso di pubblico previsto, non sarà possibile posteggiare la propria auto in prossimità dell’area dell’evento, ma sarà attivo un servizio navetta no-stop da Alassio con fermate sull’Aurelia dalla rotonda di via Diaz al porto. Gli autobus arriveranno anche da Albenga, con fermata allo stadio Riva.

I Boomdabash in concerto ad Alassio: la scaletta

La scaletta del concerto dei Boomdabash ad Alassio dovrebbe ripetere quelle dei concerti già andati in scena nel corso del tour estivo del gruppo. Una manciata di brani – dieci in tutto – molti dei quali sono stati autentiche hit estive: come “Non ti dico no”, la canzone portata al successo con Loredana Berté e che dovrebbe aprire la serata, e “Mambo salentino”, uno dei brani più suonati dell’estate 2019, cantato insieme ad Alessandra Amoroso. Oltre a questi, troveranno posto anche “Gente del sud”, incisa con il rapper Rocco Hunt, “Barracuda”, incisa invece con Jake La Furia e Fabri Fibra, “Portami con te”, “A tre passi da te” (la canzone conclusiva della serata) e “Per un milione”, il brano presentato durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Non è escluso che il gruppo decida di apportare delle modifiche alla scaletta, eliminando o aggiungendo dei brani o modificando l’ordine della loro proposizione nel corso della serata. La probabile scaletta del concerto dei Boomdabash, mercoledì 21 agosto al Porto Luca Ferrari di Alassio, in provincia di Savona, in occasione del Riviera Music Festival 2019:

Non ti dico di no L'importante Maria Comu in Giamaica Reality Show Portami con te Gente del Sud Per un milione Mambo Salentino A tre passi da te

I prossimi concerti del tour estivo dei Boomdabash

Dopo il concerto in programma ad Alassio, la tournée estiva dei Boomdabash proseguirà con molte altre date lungo tutto lo Stivale. Il prossimo appuntamento è per venerdì 23 agosto in piazza Garibaldi a Cetraro, in provincia di Cosenza. La data conclusiva della tournée, invece, sarà in Sicilia: il 21 settembre al Cous Cous Festival di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. I prossimi concerti del tour estivo dei Boomdabash: