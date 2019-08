Max Gazzè in concerto a Finale di Pollina: info e scaletta

Per questo tour estivo, Max Gazzè ha scelto solo ambientazioni speciali, come la Scalinata della Cattedrale di Noto o Piazza dei Signori a Vicenza. Ma anche come il Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina, in provincia di Palermo: luogo che farà da cornice al suo prossimo appuntamento dal vivo, in programma lunedì 19 agosto. Tappa dell’”On the Road Tour 2019”, che – dopo i due concerti già andati in scena in Sicilia – proseguirà nell’isola, con lo spettacolo di martedì 20 agosto al Teatro Provinciale di Partanna, in provincia di Trapani.

Max Gazzè in concerto a Finale di Pollina: le info

L’inizio del concerto di Max Gazzè lunedì 19 agosto al Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina, nel Palermitano, è in programma per le 21.30. Sia sul sito di TicketOne che presso i punti vendita fisici sono ancora disponibili diversi biglietti a partire da 35 euro: prezzo relativo a un posto nella gradinata non numerata. Ancora, a 40 euro è possibile acquistare un tagliando per la gradinata numerata e a 46 euro per la tribunetta numerata. Tutti i prezzi sono comprensivi dei diritti di prevendita. Esauriti i posti nel primo settore.

Max Gazzè in concerto a Treviso: la scaletta

L’inizio del concerto di Max Gazzè Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina sarà affidato ad “A cuore scalzo”, brano estratto dal disco “Quindi?” risalente a 9 anni fa. L’ultima canzone della scaletta, invece, sarà “Posso”: canzone che Carl Brave ha inciso proprio insieme a Max Gazzè, suo concittadino. Non essendo la tournée legata alla pubblicazione di un nuovo disco, la scaletta del concerto in programma a Finale di Pollina sarà “celebrativa”, con l’esecuzione di alcuni tra i brani più amati appartenenti al repertorio dell’artista romano. Con l’aggiunta di due “quasi cover”: L’amo non esiste, canzone registrata insieme a Niccolò Fabi e Daniele Silvestri, e “Vento d’estate”, incisa invece con il solo Niccolò Fabi. Tra i brani più amati dell’artista che saranno presenti in scaletta, canzoni come “Cara Valentina”, “Il timido ubriaco”, “I tuoi maledettissimi impegni”, “Il solito sesso”, “Mentre dormi”, “La favola di Adamo ed Eva”, “Cara Valentina”, “Il timido ubriaco”, Sotto casa” e “Una musica può fare”. Non è escluso che Max Gazzè decida di apportare delle modifiche alla scaletta, aggiungendo o eliminando alcuni brani o variando l’ordine della loro esecuzione nel corso della serata. La probabile scaletta del concerto di Max Gazzè, lunedì 19 agosto al Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina, in provincia di Palermo:

A cuore scalzo Annina I tuoi maledettissimi impegni Il solito sesso Eclissi di periferia Teresa Raduni ovali Vento d’estate Adesso stop L’uomo più furbo L’amore non esiste (Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè) A Cara Valentina Il timido ubriaco La leggenda di Cristalda e Pizzomunno Su un ciliegio esterno Ti sembra normale Mentre dormi La favola di Adamo ed Eva Sotto casa La vita com’è Una musica può fare Posso

L’“On the Road Tour 2019” di Max Gazzè

Archiviato il concerto in programma a Finale di Pollina, l’”On the Road Tour” di Max Gazzè proseguirà in diverse piazze d’Italia. Il prossimo appuntamento è in programma il 20 agosto al Teatro Provinciale di Partanna, nel Trapanese. I prossimi concerti dell’”On the Road Tour” di Max Gazzè: