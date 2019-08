Subsonica, concerto gratuito a San Foca per la Notte di Mare

Grande gioia per i fan salentini dei Subsonica o per tutti coloro che si trovano in vacanza in Salento: la band torinese ha appena annunciato un concerto gratuito a San Foca, sempre nel leccese.

Ancora Salento per i Subsonica

Dopo il concerto del 14 agosto a Melpignano, i Subsonica tornano a suonare in Salento. Tutto era stato anticipato da un post sui social il giorno di ferragosto, in cui Samuel & Co. si erano rivolti così ai propri fan: «La buttiamo lì... visto che per noi arrivare in Salento e non provare a fermarci almeno qualche giorno è inconcepibile... se vi proponessimo un altro concerto? con una scaletta un po’ diversa da quella di Melpignano? in una piazza gratuita? magari durante la “notte di mare”? Tipo a San Foca... il 21? Sareste favorevoli? Esprimetevi liberamente. Sine o none!». Poche righe in cui la band piemontese aveva preannunciato l’idea di proporre un nuovo concerto nel leccese, diverso nella struttura da quello di Melpignano e, soprattutto, completamente gratuito. La simbolica richiesta ai fan ha poi trovato conferma il giorno successivo, quando i Subsonica hanno pubblicato, sempre attraverso i social, un nuovo messaggio, molto più preciso e con tutte le indicazioni per partecipare: «Carissimo Salento, allora è deciso: mercoledì 21 suoneremo in concerto San Foca in Piazza del Popolo, in occasione della Notte del Mare. La scaletta sará differente da quella del recente live di Melpignano. E il concerto sará gratuito. Chiaru?».

La risposta dei fan

Non si è fatta attendere la risposta dei fan della band torinese, tra gli entusiasti che non avevano avuto modo di assistere al concerto di Melpignano a quelli che, invece, non hanno gradito il fatto di aver acquistato il biglietto per le date a pochi km di distanza. Ma, come specificato nel messaggio dei Subsonica, il concerto gratuito di San Foca (frazione di Melendugno) sarà totalmente slegato dal tour che li sta portando in giro per l’Italia. La tappa inserita nella Notte di Mare è un regalo per tutti i sostenitori della band e avrà una scaletta completamente diversa dagli altri concerti. La Notte di Mare è una sorte di “notte bianca” organizzata dal comune di Melendugno in località San Foca e la partecipazione dei Subsonica quest’anno aggiunge ancora più prestigio all’evento.

I Subsonica, che hanno appena festeggiato i 20 anni dall’uscita del loro album simbolo, “Microchip emozionale”, hanno tenuto altri concerti speciali quest’estate, tra cui proprio quelli per celebrare il disco che più li rappresenta. Oltre allo show del 28 luglio a Taormina, la band di Samuel, Boosta & co, ha suonato i live ribattezzati “Microchip Emo-Ventennale” allo Stupinigi Sonic Park di Nichelino, al Rock in Roma e il 14 agosto proprio a Melpignano.

I prossimi concerti dei Subsonica

Intanto, i Subsonica proseguono con l’“8 tour estate 2019”, il tour che è seguito all’uscita dell’ultimo album, “8”. Questi i prossimi concerti che vedranno esibirsi live la band torinese:

23 agosto Brescia, Onda D’Urto Festival

2 settembre Prato, Piazza Duomo

6 settembre Mondovì (CN), Wake Festival - Mondovicino Arena

7 settembre Ancona, La mia generazione Festival

I biglietti per partecipare alle prossime tappe del tour dei Subsonica sono disponibili sui canali di vendita ufficiali e sul circuito TicketOne.