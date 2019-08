Salmo in concerto ad Arbatax: info e scaletta

Il tour estivo di Salmo arriva in Sardegna: le informazioni e la scaletta del concerto in programma ad Arbatax

Torna a casa Salmo: il prossimo appuntamento dal vivo del suo “Playlist Summer Tour 2019” è in programma per sabato 17 agosto. Giorno in cui il rapper farà ritorno nella “sua” Sardegna. E, più precisamente, ad Arbatax, frazione di Tortolì, in Provincia di Nuoro. Una data che segue il concerto andato in scena a Lignano Sabbiadoro, salito alla ribalta della cronaca non tanto per la musica, ma per un triste episodio che ha fatto tornare alla mente terribili ricordi. Nel corso dell’esibizione del rapper, infatti, è stato spruzzato tra la folla dello spray al peperoncino. Accortosi di quanto accaduto, l’artista ha immediatamente interrotto il concerto, esprimendo dal palco tutta la sua delusione per il fatto che la tragedia di Corinaldo evidentemente non avesse insegnato niente.

Salmo in concerto ad Arbatax: le informazioni

Il concerto di Salmo è in programma per sabato 17 agosto sul Piazzale Scogli Rossi di Arbatax, frazione di Tortolì, in provincia di Nuoro, in Sardegna. La musica dovrebbe iniziare a suonare all’interno dell’area già a partire dalle 20. Chi non avesse acquistato il biglietto per il concerto potrà farlo solo recandosi presso i punti vendita autorizzati, poiché i tagliandi disponibili on-line sono già andati completamente esauriti.

Salmo in concerto ad Arbatax: la scaletta

Continua senza soluzione di continuità il successo del rapper. Prima, “in solitaria”, con l’uscita di “Playlist”, il suo ultimo disco di inediti, capace di frantumare diversi record di vendite, rimanendo in vetta alle classifiche per settimane. Attualmente il lavoro conta due dischi di platino. Ora, invece, a cavalcare le classifiche è “Machete Mixtape 4”, disco inciso insieme ai colleghi Gemitaiz e Izi, con cui Salmo forma il collettivo Machete Crew. L’album è fisso da settimane in cima alle classifiche di vendita in Italia. Il concerto in programma ad Arbatax si concluderà proprio sulle note di una delle canzoni estratte da questo lavoro, “Mammastomale”, mentre si aprirà su quelle di “90min”, il primo singolo estratto da “Playlist”. La probabile scaletta del concerto di Salmo ad Arbatax, sulla base di quelle già andate in scena nelle precedenti date della tournée:

90min Mic taser Stai zitto Ricchi e morti Giuda Russell Crowe Perdonami L’alba Cabriolet PxM Papparapà Daytona Disobey Hellvisback S.A.L.M.O. 1984 Il cielo nella stanza Killer game K-hole Ho paura di uscire Bud Spencer Gang! Yoshi Marylean Io può No way Sugar FQCMP Walter walzer Ken Shiro Skit Freestyle Orange gulf Machete Bo$$ Star wars Mammastomale

Il “Playlist Summer Tour 2019” di Salmo: le prossime date

Dopo il concerto in programma ad Arbatax, in provincia di Nuoro, il “Playlist Summer Tour 2019” di Salmo proseguirà in alcune città italiane. La prossima data avrà luogo venerdì 30 agosto in Piazza Duomo a Prato, mentre la conclusione sarà mercoledì 11 settembre presso il Parco Cittadella di Parma. Le prossime date del “Playlist Summer Tour 2019” di Salmo: