Daniele Silvestri in concerto a Marina di San Cataldo: info e scaletta

Arriva a Marina di San Cataldo, in provincia di Lecce, la musica di Daniele Silvestri. Sarà un evento speciale, in piena notte, per guardare l’alba insieme al cantautore romano.

Daniele Silvestri in concerto a Marina di San Cataldo: le informazioni

Il concerto di Daniele Silvestri si inserisce all’interno del cartellone del già collaudato “Locomotive Jazz Festival”. Lo spettacolo inizierà alle 4.30 della notte tra venerdì 16 e sabato 17 agosto. Il tutto, nella splendida cornice della spiaggia di San Cataldo di Lecce. L’appuntamento con gli spettacoli inizierà già alle 22, con “Aspettando l’alba”: evento che andrà in scena in attesa del concerto della notte. Il costo per partecipare all’intero spettacolo è di appena 2 euro. Si tratta di un prezzo simbolico che serve a finanziare diverse iniziative a tutela dell’ambiente. Ad affiancare Daniele Silvestri sul palco sarà la Raffaele Casarano Locomotive Band, composta da Mirko Signorile al pianoforte, Giorgio Vendola al contrabbasso e al basso elettrico, Maurizio dei Lazzaretti alla batteria e Alessandro Monteduro alle percussioni. Anche quest’anno, la direzione artistica del progetto è stata affidata allo stesso Raffaele Casarano, insieme a Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro. Per arrivare alla spiaggia dell’evento si potrà usufruire del servizio pubblico messo a disposizione dal Comune insieme a Sgm. In particolare, utilizzando la linea 32 che prevede per quella notte un incremento delle corse. Ci saranno poi delle ulteriori fermate degli autobus allestite in prossimità dei posteggi di Settelacquare e del mercato bisettimanale. Inoltre, chi parcheggerà presso il Foro Boario (City Terminal) potrà usufruire di un’agevolazione sul costo dei biglietti dell’autobus.

Daniele Silvestri in concerto a Marina di San Cataldo: la scaletta

Trattandosi di un concerto speciale, non è detto che la scaletta della serata ripeterà quella dei concerti di Daniele Silvestri che sono già andati in scena quest’estate. Una parte speciale della serata sarà senz’altro dedicata ai brani estratti da “La terra sotto i piedi”, l’ultimo disco di inediti del cantautore romano, pubblicato il 3 maggio di quest’anno. Il concerto dovrebbe aprirsi sulle note di “Prima di essere uomo”, per poi concludersi su quelle di “Cohiba”. Nel corso della scaletta dovrebbero trovare posto anche alcuni tra i pezzi celebri dell’artista, come “Occhi da orientale”, “Argentovivo” (presentata in duetto con il rapper Rancore durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo), “Gino e l’Alfetta”, “Salirò”, “Testardo” e “La paranza”. La probabile scaletta del concerto di Daniele Silvestri, in programma nella notte tra il 16 e il 17 agosto sulla spiaggia di Marina di San Cataldo, in provincia di Lecce:

Prima di essere uomo Manifesto Ma che discorsi Le cose in comune Strade di Francia Occhi da orientale Monetine Il mio nemico L’autostrada L’appello Pino (fratello di Paolo) Le navi La mia casa Argentovivo Gino e l’Alfetta Salirò Testardo La paranza Cohiba

Il tour di Daniele Silvestri nei palazzetti dello spor italiani

Dopo il concerto in programma a Marina di San Cataldo, il tour di Daniele Silvestri riprenderà a ottobre nei palazzetti dello sport italiani. La prima data sarà sabato 19 ottobre al PalaPartenesi di Foligno, in provincia di Perugia, mentre il concerto conclusivo della tournée sarà sabato 23 novembre al PalaAlpitour di Torino. I concerti del tour di Daniele Silvestri nei palazzetti dello sport italiani: