The Offspring in concerto a Rimini e Lignano: info e scaletta

È un doppio appuntamento in Italia quello che vedrà impegnata la rock band statunitense degli Offspring nei prossimi giorni. Prima – mercoledì 14 agosto – il gruppo sarà protagonista della data conclusiva del “Bay Fest 2019” nel parco pavese di Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini. Quindi, il giorno successivo l’appuntamento sarà alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro, con un concerto per salutare la giornata di Ferragosto. Gli Offspring già erano stati in Italia nell’estate dello scorso anno, andando in scena agli I-Days di Milano. Saranno queste, probabilmente, le ultime esibizioni nel nostro Paese prima dell’uscita dell’attesa prosecuzione di “Days Go By”, l’ultimo disco del gruppo, risalente ormai a ben sette anni fa.

The Offspring in concerto a Rimini: le informazioni

L’appuntamento per il concerto degli Offspring a Rimini è in programma per mercoledì 14 agosto nel parco pavese di Bellaria Igea Marina, nell’ambito del “Bay Fest 2019”. Occasione in cui il gruppo statunitense si esibirà nella stessa giornata di Dead Kennedys, The Story so Far, Pup, Shandon, Brightr e Palm Down (questi ultimi due set sono a ingresso gratuito, sull’acoustic beach stage). I biglietti per il concerto non sono più disponibili sul sito di TicketOne, mentre si trovano ancora presso i punti vendita autorizzati al prezzo unico di 38 euro.

The Offspring in concerto a Lignano: le informazioni

Il concerto degli Offspring a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, è in programma per giovedì 15 agosto. La musica inizierà a suonare all’interno della Beach Arena, sul lungomare Trieste, già alle 19. Chi non avesse ancora acquistato i biglietti per il concerto potrà farlo sia accedendo al sito di TicketOne, sia recandosi presso i punti vendita abituali. A 40.25 euro sono disponibili i tagliandi per il prato, a 46 euro per il prato gold e a 51.75 per la tribuna numerata.

La scaletta dei concerti degli Offspring a Rimini e Lignano

Non avendo un disco recente da pubblicizzare, la scaletta dei concerti degli Offspring a Rimini e a Lignano sarà una sorta di scaletta celebrativa, nel corso della quale il gruppo statunitense proporrà alcune tra le canzoni più amate e conosciute della sua carriera. Si tratterà di un repertorio piuttosto breve, di appena 11 canzoni, compresa una cover degli AC/DC: “Whole Lotta Rosie”. L’inizio dello show sarà sulle note di “All I Want”, mentre la conclusione su quelle di “Self Steem”. Sarà questo il brano conclusivo del bis, anticipato da “You’re Gonna Go Far, Kid”. Il pezzo finale della prima parte del concerto, invece, sarà “The Kids Aren’t Alright”. Nel corso della serata ci sarà inoltre spazio per una canzone eseguita solo piano e voce: si tratta di “Gone Away”. La probabile scaletta dei due concerti degli Offspring a Rimini e a Lignano Sabbiadoro, consapevoli del fatto che il gruppo potrebbe decidere di variare la proposta, aggiungendo o eliminando dei brani o invertendo l’ordine della loro proposizione.