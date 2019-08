Jess Glynne in concerto a Cinquale: info e scaletta

Eccola la prima e unica “vera” data italiana per Jess Glynne. Dopo aver incantato il selezionatissimo pubblico dell’Hotel Cala di Volpe, a Porto Cervo, nella serata-evento del 12 agosto scorso, l’artista inglese arriva con il suo tour mondiale all’Arena di Versilia di Cinquale (MS) nella serata di giovedì 14 agosto. Ad aprire il live sarà invece Eliza G, nota al grande pubblico anche per la sua partecipazione a “The Voice of Italy”. Il concerto inizierà alle 19.45, i biglietti sono ancora in vendita sul circuito Ticketone: ci sono posti disponibili sia in Parterre in piedi (35 euro) che in Tribuna (40 euro). Il concerto della Glynne sarà il terzultimo del cartellone estivo dell’Arena della Versilia, che si chiuderà con i concerti di Loredana Bertè (venerdì 16 agosto) e dei Queen At The Opera (mercoledì 21 agosto).

Una nuova popstar

La cantante britannica ha incantato il mondo con la sua voce, raggiungendo il successo nel 2014 grazie alla collaborazione con il gruppo Clean Bandit nel singolo “Rather Be” che ha debuttato alla prima posizione nelle classifiche e trionfato ai Grammy Awards nella categoria “miglior registrazione dance”. Il singolo conta 700 milioni di streams su Spotify e più di 500 milioni di visualizzazioni su YouTube. Nel luglio 2014 ha pubblicato “Right Here”, il suo primo singolo da solista e nel novembre dello stesso anno ha collaborato di nuovo con i Clean Bandit nel singolo “Real Love”, che ha raggiunto la vetta in varie classifiche mondiali. “I Cry When I Laugh”, il suo primo album uscito nell’agosto 2015, è stato un successo ovunque: ha debuttato al primo posto nelle classifiche e ha generato oltre 12 milioni di vendite singole e più di 2,5 miliardi di stream Spotify in tutto il mondo. Anche l’Italia è stata conquistata dal suo talento, tanto che l’album ha raggiunto la top 10 dei più venduti. Nel gennaio 2018 ha collaborato con a Macklemore e Dan Caplen, al singolo “These Days” dei Rudimental, certificatotre volte disco di platino in Italia. Il 4 maggio 2018, Jess Glynne ha pubblicato il singolo “I’ll Be There”, con il quale ha infranto il record del maggior numero di brani al numero 1 della classifica di vendita inglese per un’artista femminile britannica. Il 19 ottobre è uscito l’album “Always in Between” entrato direttamente alla numero 1 della classifica in UK, anticipato dai singoli “All I Am” subito nella Top 3 in radio in Italia, in classifica per ben 7 mesi consecutivi e “I’ll Be There”. “Thursday” è il terzo singolo estratto, brano scritto a quattro mani da Jess Glynne e Ed Sheeran che ha debuttato nella Top 10 della chart radiofonica inglese.

La probabile scaletta

Cantante e compositrice britannica, la Glynne ha vinto un Grammy Award nel 2014 per la miglior registrazione dance grazie a “Rather Be”, in collaborazione con il gruppo Clean Bandit. È l'unica artista donna ad aver ottenuto sette prime posizioni nella classifica dei singoli britannica. Ad oggi ha venduto più di 30 milioni di singoli e 3 milioni di album in tutto il mondo. Dovrebbero esserci tutti i grandi successi dell’artista britannica nella scaletta che presenterà al concerto dell’Arena di Versilia. Di seguito, per farsi un’idea, la setlist eseguita dalla cantante nel live dello scorso 28 luglio a Singleton Park a Swansea, in Galles: