Carl Brave in concerto a Lecce: info e scaletta

Data pugliese per il “Notti Brave Summer Tour” di Carl Brave, che martedì 13 agosto farà tappa al Pala Live di Lecce. Sarà questa una nuova occasione in cui i fan dell’artista potranno ascoltare dal vivo i brani estratti da “Notti brave” e da “Notti brave (After)”, rispettivamente l’ultimo disco del cantautore / rapper romano e la sua riedizione. Di seguito troverete tutte le informazioni relative agli orari, ai biglietti ancora in vendita per la serata e la probabile scaletta, per arrivare preparati a questa “notte brava” pugliese.

Carl Brave in concerto al Pala Live di Lecce: le informazioni

Il concerto di Carl Brave in Puglia è in programma martedì 13 agosto al Pala Live di Lecce, in Piazza del Palio. L’inizio dello spettacolo è fissato per le 21.30, ma le porte del palasport apriranno molto prima. Chi non avesse ancora acquistato il biglietto, potrà farlo sia accedendo al sito di TicketOne sia presso i punti vendita autorizzati. I tagliandi sono ancora in vendita al prezzo unico di 28.75 euro: prezzo che comprende anche i costi per i diritti di prevendita.

Carl Brave in concerto al Pala Live di Lecce: la scaletta

Come già detto, la scaletta vedrà Carl Brave attingere a piene mani dal suo ultimo disco di inediti, “Notti brave”, e dalla riedizione dello stesso “Notti brave (After)”. Tra questi non mancheranno i brani ormai diventati autentici classici della discografia dell’artista romano, come “Fotografia”, “Camel blu”, “Chapeau” e “Malibu”. Fino ai più recenti singoli: “Vivere tutte le vite”, incisa a due voci con Elisa, e poi “Merci” e la recente “Posso”, che vede invece la collaborazione di Max Gazzè, che difatti ha inserito il brano nella scaletta del suo attuale tour estivo. Infine, troveranno posto nel corso della serata anche alcune canzoni registrate insieme a Franco126, per il progetto Carl Brave x Franco126, ormai naufragato da tempo. Ci saranno canzoni come “Polaroid”, “Sempre in due”, “Noccioline”, “Pellaria” e “Alla tua”. A salire sul palco insieme a Carl Brave saranno il batterista Simone Ciarocchi, il percussionista Lucio Castagna, il bassista Mattia Castagna, i chitarristi Lorenzo Amoruso e Massimiliano Turi, il tastierista Valerio D’Ambrosio, il sassofonista Adalberto Baldini e i trombettisti Edoardo Impedovo e Gabriele Tamiri. La data in programma a Lecce è parte di un tour iniziato ormai da diverso tempo. Di conseguenza, a partire dalle precedenti date è possibile intuire quale sarà la scaletta anche dello show di Lecce. Tuttavia, non è escluso che l’artista romano decida di modificare il repertorio della serata, con l’aggiunta o l’eliminazione di alcuni brani o con la variazione del loro ordine nella proposizione. La serata si dovrebbe aprire sulle note di “Chapeau” per poi concludersi su quelle di “Malibu”: due tra i brani più apprezzati e conosciuti della discografia di Carl Brave. La probabile scaletta del concerto di Carl Brave, martedì 13 agosto al Pala Live di Lecce: