Boomdabash in concerto a Rimini: info e scaletta

Saranno i Boomdabash ad aprire la lunga maratona prevista per il Ferragosto a Rimini e dintorni. La band pugliese che ha conquistato la vetta della classifica dei brani più trasmessi in radio con “Mambo Salentino” salirà sul palco della Rimini Beach Arena il 13 agosto. I Boomdabash saranno affiancati dalla superstar internazionale della musica elettronica Steve Aoki, uno dei 5 deejay più pagati al mondo. Un’estate davvero indimenticabile per i Boomdabash che dopo aver sfornato la hit “Per un milione” presentata al Festival di Sanremo e che ha conquistato il doppio disco di platino, anche quest’anno stanno lottando per conquistare il titolo di tormentone estivo con “Mambo Salentino”. Del resto il gruppo già lo scorso anno ha sorpreso tutti con “Non ti dico no” in collaborazione con Loredana Berté. Questa volta invece ha puntato su un’amica come Alessandra Amoroso che aveva già lavorato con il gruppo nel 2015.

La probabile scaletta

Per il concerto di Rimini, i Boomdabash dovrebbero portare sul palco la stessa scaletta che ha animato le date estive del “Per un milione Tour”. Questi i possibili brani che faranno parte della setlist:

Non ti dico di no L'importante Maria Comu in Giamaica Reality Show Portami con te Gente del Sud Per un milione Mambo Salentino A tre passi da te

Dopo il concerto di Rimini alla Rimini Beach Arena, i Boomdabash continueranno il loro tour in giro per l’Italia e saranno in giro per almeno altre 12 date. La chiusura è prevista per il 21 settembre, ultimo giorno d’estate, al Cous Cous Festival che si terrà a San Vito Lo Capo. Ad accompagnarli sul palco anche il noto batterista Carmine B dog, compagno d’avventura di questa grande tournèe live. Queste tutte le date ancora in calendario per seguire live i Boomdabash:

13 agosto Rimini, Rimini Beach Arena

17 agosto Roseto Capo Spulico (CS), Lungomare

18 agosto Torre Paduli (LE), Piazza

19 agosto Rivisondoli (AQ), Piazza Garibaldi

21 agosto Alassio (SV), Riviera Music Festival

23 agosto Cetraro (CS), Piazza Garibaldi

25 agosto Chiusano San Domenico (AV), R'Estate a Chiusano 2019

26 agosto Rocchetta Sant'Antonio (FG), Piazza Aldo Moro

31 agosto Noci (BA), Noci Music Festival

6 settembre Matelica (MC), Faceoff Fest

12 settembre Modena, Festa de L'Unità

14 settembre Mondovì (CN), Wake up Festival

21 settembre San Vito lo Capo (TP), Cous Cous Festival

La storia dei Boomdabash

Nati nel 2002 ma gruppo a tutti gli effetti solo nel 2008, i componenti dei Boomdabash sono Biggie Bash e Payà (voci), Blazon e Mr. Ketra (ai giradischi e campionatore). Nel 2008 pubblicano il primo album “Uno”, mentre nel 2011 con “Mad(e) in Italy” varcano i confini nazionali con un mini tour negli Stati Uniti d’America. Lo scorso anno hanno dominato il 2018 con il brano “Non ti dico no”, il più trasmesso dalle radio. Nel 2019 dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, è uscito “Barracuda – Predator Edition”, riedizione del quarto album del gruppo con il brano “Per un milione” e da numerose collaborazioni. Tra gli artisti presenti anche Rocco Hunt, Jake La Furia, Fabri Fibra, Sergio Sylvestre e Alborosie.