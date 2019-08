Vieste Summer Fest, Luché in concerto: info e scaletta

Tutto pronto per il Vieste Summer Fest, il festival in programma lunedì 12 agosto sulla lunga spiaggia del paese in provincia di Foggia. Il protagonista assoluto sarà il rapper Luché, reduce da un’annata caratterizzata dall’uscita dell’album “Potere – Il giorno dopo”, riedizione di “Potere” con l’aggiunta della hit “Stamm Fort” nata dalla collaborazione con Sfera Ebbasta. La repack vede l'aggiunta di diverse tracce e la presenza anche di Tony Effe, Max Brigante, Charlie Charles e Sick Luke che si aggiungono a quella di Paola Imprudente, Gue Pequeno, CoCo, Enzo Avitabile e i produttori D-Ross, Pherro, Torok, Star-T-Uffo, Geeno, Yung Snapp, Iam Tash, Nazo, The Night Skinny. La nuova versione è arrivata insieme al libro “Il giorno dopo” che ripercorre la vita e la carriera di Luché creando un lucido autoritratto che si distingue per sincerità e coraggio. Si parla di vent’anni di rap italiano scoprendo inediti retroscena che appassioneranno sia i fan della prima ora che i neofiti assoluti. Il messaggio del libro è chiaro: il giorno dopo sarà sempre un giorno migliore.

La possibile scaletta del concerto

Il programma del Vieste Summer Fest prevede anche le esibizioni di: Radionorba's djs, Dasko el Ninõ, Rhyme, Silver Nana, GMN, SerKey, Geolier, Hasta el amanecer format reggaeton, Gabriel dj & Antoine dj e Frank C. Dj. I biglietti potranno essere acquistati dal proprio PR di fiducia in tutta la provincia o, in alternativa, sul circuito CiaoTickets, dove per effettuare il pagamento del tagliando potrà essere utilizzato il bonus 18App. L’attesa ovviamente è tutta per Luché, questa la possibile scaletta che dovrebbe ricalcare quella eseguita nel Rock in Roma del 26 luglio scorso:

(intro) Star Diamandi Facile O primm ammor Ti amo Oro giallo Lv & Balmain Nisciun Cumpagne Che Dio ti benedica Gli altri Lasciarsi andare (con Coco) Lo sai chi sono (con Coco) Potere Nada Carillon (con Coco) 10 anni fa (con Coco) Fin qui (con Coco) Modalità aereo Casa mia Stamm fort Parliamo Je ce credevo Torna da me Non abbiamo Stamm fort (reprise)

Il “Potere summer tour” di Luché è partito il 6 giugno da Napoli e il rapper ripropone dal vivo tutti i brani tratti dall’ultimo album oltre ai successi che hanno segnato la sua carriera. Dopo aver attraversato l’Italia da giugno, ora approda a Vieste per il Summer Fest poi sarà a Budoni, Brescia e Mondovì:

12.08 @ Vieste Summer Festival – VIESTE (FG)

16.08 @ Pata Club – BUDONI (SS)

24.08 @ Festa di Radio Onda D’Urto – BRESCIA

21.09 @ Wake Up – MONDOVÌ (CN)

L'album "Potere - Il giorno dopo"

Luché, all’anagrafe Luca Imprudente, è uno dei fondatori de i CoSang, collettivo che ha segnato in maniera indelebile la storia del rap italiano. La sua carriera da solista è iniziata nel 2012 con l’album “L1”. Due anni dopo arriva “L2”, mentre nel 2016 ha pubblicato il terzo album in studio intitolato “Malammore” e che vede la partecipazione anche di Gué Pequeno e Baby K. L’album “Potere” ha invece conquistato il disco di platino per le oltre 50 mila copie vendute. Questa la trackist della riedizione “Potere – Il giorno dopo”: