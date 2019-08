Jovanotti in concerto a Policoro: info e scaletta

Arriva in Basilicata il Jova Beach Party, il tour di Lorenzo Jovanotti che sta avendo luogo quest’estate sui più importanti litorali italiani. Il prossimo appuntamento è in programma per martedì 13 agosto lungo la spiaggia di Torre Mozza – Aquarius – Marinagri a Policoro, in provincia di Matera. Sarà questa l’ultima data della tournée in programma nel sud Italia, prima della risalita verso nord. Il concerto successivo avrebbe dovuto essere sabato 17 agosto a Vasto, in provincia di Chieti, ma – come noto – è stato annullato. L’ultimo concerto, annunciato da poco, avrà luogo il 21 settembre – vale a dire l’ultimo giorno dell’estate – all’aeroporto Linate di Milano.

Lorenzo Jovanotti in concerto a Policoro: le informazioni

Il concerto di Lorenzo Jovanotti in programma a Policoro, in provincia di Matera, avrà luogo martedì 13 agosto e si terrà lungo la spiaggia di Torre Mozza – Aquarius – Marinagri. Le porte del litorale apriranno già alle 14, mentre la musica inizierà a suonare all’interno dell’area un paio d'ore dopo: intorno alle 16, con i set dei tanti ospiti attesi. Sulla spiaggia lucana ci saranno il re del reggae “made in Italy” (ma trasferitosi in Giamaica: là dove tutto ebbe inizio), Alborosie, e il congolese Baloji. E poi tanti italiani: I Hate My Village, Ackeejuice Rockers, il rapper Rancore – già apprezzato durante l’ultima edizione del festival di Sanremo in coppia con Daniele Silvestri – e i Tarantolati di Tricarico. Sia sul sito di TicketOne sia presso i punti vendita autorizzati sono ancora disponibili diversi biglietti per la giornata, tutti in vendita al prezzo unico di 59.80 euro, comprensivo dei diritti di prevendita. Sono tre i palchi che verranno allestiti all’interno dell’area, sui quali la musica si spegnerà solo alle 23.30. Il set di Lorenzo è in programma per le 20.30, ma definire l’orario preciso è praticamente impossibile: le feste del Jova Beach Party, infatti, sono tutte diverse le une dalle altre, con le scalette sempre in divenire. Nell’area del concerto saranno allestiti anche diversi “bar mobili”, ricchi di food truck da gustare in attesa della serata. Inoltre, sarà anche possibile godersi i concerti direttamente dalla spiaggia: con l’asciugamano sulla sabbia o facendo il bagno.

Lorenzo Jovanotti in concerto a Policoro: la scaletta

Come già detto, prevedere con esattezza quale la scaletta della tappa del Jova Beach Party in programma sulla spiaggia di Policoro è un’impresa piuttosto complessa. Nonostante, infatti, i concerti già andati in scena del tour sono stati diversi, ugualmente diverse sono state le scalette proposte. Sempre con alcuni brani immancabili ma, allo stesso modo, con altri aggiunti, tolti o dall’ordine modificato. La probabile scaletta del concerto di Lorenzo Jovanotti a Policoro: