È tempo di Puglia per il “Playlist Summer Tour 2019” di Salmo, la tournée del rapper dedicata al suo ultimo disco di inediti, stabile per settimane in vetta alle classifiche di vendita in Italia. La prossima tappa della lunga estate live dell’artista sardo è in programma per venerdì 9 agosto, al Pala Live di Lecce.

Salmo in concerto a Lecce: le informazioni

L’inizio del concerto di Salmo, venerdì 9 agosto al Pala Live di Lecce, è in programma alle 21, ma le porte del palasport apriranno molto prima. Chi non avesse ancora acquistato il biglietto per la serata potrà farlo sia nei punti vendita abituali, sia accedendo al sito di TicketOne. I tagliandi infatti sono ancora in vendita al prezzo unico di 34.50 euro, costo che comprende i diritti di prevendita. Il Pala Live si trova in Piazza del Palio. Il concerto, in un primo momento si sarebbe dovuto tenere a Santa Cesarea Terme: troppa, però, la richiesta di biglietti. Per questo l’organizzazione ha preferito dirottare il concerto nel più ampio Pala Live della vicina Lecce.

Salmo in concerto a Lecce: la scaletta

La scaletta del concerto di Salmo a Lecce sarà dedicata soprattutto alle canzoni estratte da “Playlist”, il più recente disco del rapper, pubblicato lo scorso 9 novembre su etichetta Sony Music. Un album dal successo enorme, capace di toccare i 9.956.884 ascolti in appena 24 ore su Spotify. Altro record di Salmo con “Playlist”: l’essersi classificato nella global chart con ben otto pezzi. Il disco è stato certificato triplo disco di platino ed è stato accompagnato dalla pubblicazione di due singoli: “90 min”, uscito il 21 settembre, e “Il cielo nella stanza”, uscito il 23 novembre. L’album si compone di 13 tracce, molte delle quali troveranno posto all’interno della scaletta che sarà proposta il 9 agosto al Pala Live di Lecce. Stilare una scaletta del concerto è piuttosto agevole, a partire da quelle già proposte nel corso delle date del tour già andate in scena, tuttavia non è da escludere che il rapper sardo possa decidere di apportare delle modifiche alla scaletta, aggiungendo, modificando l’ordine o eliminando alcuni brani. L’inizio del concerto sarà proprio sulle note del singolo “90 min”, mentre la conclusione sarà affidata a “Mammastomale”, brano estratto da “Machete Mixtape 4”, il disco firmato a nome Machete (Gemitaiz, Izi e Salmo), stabile da settimane in vetta alle classifiche di vendita in Italia. La probabile scaletta del concerto di Salmo, il 9 agosto al Pala Live di Lecce: