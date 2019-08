Irama in concerto a Soverato: info e scaletta

Tutto pronto per il concerto di Irama a Soverato, in data 11 agosto 2019, in occasione del suo tour estivo #Giovanipersempre

Il tour estivo di Irama prosegue e sta per concludersi con una nuova data a Soverato, presso la Summer Arena, in data 11 agosto 2019. La musica di uno degli artisti più rilevanti del momento si prepara a conquistare i fan. Ecco tutto quello che dovete sapere sui biglietti e sulla possibile scaletta dell’evento.

Irama in concerto a Soverato: info biglietti

I biglietti per il concerto di Soverato del tour “Giovani per sempre” sono disponibili in prevendita sul circuito online TicketOne alle seguenti fasce di prezzo:

Tribuna Frontale: 34,50 euro

Tribuna Blu: 34,50 euro

Tribuna Gialla: 34,50 euro

Pit A: 48 euro

Pit B: 28 euro

I prezzi sono da intendersi comprensivi di diritti di prevendita. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 6 biglietti per singolo account creato sul portale. La disponibilità dei biglietti è limitata per quasi tutte le fasce di prezzo, dunque è bene affrettarsi per accaparrarsi i migliori posti rimanenti. Per l’evento di Soverato è inoltre ancora disponibile il “Pacchetto SPECIAL PLUME – Pit A” alla cifra di 83 euro. Esso contiene: un biglietto posto unico in piedi, check-in personalizzato con staff sul posto, early entry, accesso esclusivo al soundcheck e gadget omaggio, con l’obiettivo di trasformare l’evento in un’esperienza musicale unica nel suo genere.

Summer Arena di Soverato: come arrivare

La Summer Arena di Soverato si trova in via Cristoforo Colombo. Col treno, si può raggiungere la location tramite stazione ferroviaria di Lamezia Terme, a cui si aggiunge una breve tratta di collegamento locale per Soverato. Chi volesse arrivare in auto può prendere la A3 Salerno – Reggio Calabria fino all’uscita Lamezia Terme – Catanzaro. Da lì, si prosegue per la strada statale 848 verso Soverato, e poi si imbocca la strada Europea E-90 fino alla destinazione.

Irama in concerto a Soverato: la possibile scaletta

Il concerto di Irama sarà costellato da una serie di importanti brani estratti soprattutto dai suoi ultimi successi discografici, come ad esempio “Plume”, primo EP e doppio disco di platino del cantautore, uscito il 1° giugno per la Warner Music Group. Da esso sono stati estratti i singoli “Un giorno in più” e “Nera”. Non mancheranno nemmeno i brani che hanno fatto battere il cuore al 2019, come il brano sanremese “La ragazza con il cuore di latta” e poi “Arrogante”. Grande presenza assicurata anche ai brani estratti dal disco “Giovani per sempre”, terzo album studio dell’artista. Di seguito, la possibile scaletta del concerto di Irama a Soverato, tenendo presente che la setlist potrebbe essere soggetta a variazioni: