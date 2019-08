Fiorella Mannoia in concerto a Lecce: info e scaletta

La prossima tappa in calendario per il “Personale tour” di Fiorella Mannoia sarà nella bellissima città di Lecce. L’appuntamento è per la serata di domenica 11 agosto al Parco di Belloluogo. Inizialmente il concerto avrebbe dovuto svolgersi in Piazza Duomo, ma per motivi tecnici e di ordine pubblico l’organizzazione ha dovuto cambiare la location. Di seguito trovate tutte le info utili per arrivare preparati al live di Fiorella Mannoia a Lecce: orari, biglietti e le possibili canzoni in scaletta.

Fiorella Mannoia a Lecce: tutte le info sul concerto

La tranche di date estive del “Personale tour” sta continuando nelle location all’aperto di tutta Italia, in attesa di spostarsi nei teatri con l’arrivo dell’autunno. Fiorella Mannoia sta presentando al pubblico il suo nuovo album intitolato “Personale”, pubblicato lo scorso 29 marzo. Nelle canzoni del disco si è riversata la passione della cantante per la fotografia: «Ho voluto abbinare a ogni brano di questo album uno scatto realizzato nel corso di viaggi, di incontri, di momenti imprevedibili. Perché le fotografie raccontano prima di tutto delle storie, esattamente come le canzoni». Il prossimo appuntamento in calendario per il “Personale tour” è in programma per domenica 11 agosto al Parco di Belloluogo di Lecce. L’orario di inizio dello show è fissato alle 21:00. Il concerto, inizialmente previsto presso Piazza Duomo, è stato spostato al Parco di Belloluogo per motivi tecnici e di ordine pubblico. I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova location: l’organizzazione assicura che i posti verranno ricollocati mantenendo lo stesso settore e la medesima posizione rispetto al palco. I biglietti per assistere al live di Fiorella Mannoia sono tuttora disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano a seconda della tipologia di posto selezionato, in base alla vicinanza al palcoscenico, e sono i seguenti: settore III numerato 35 euro + diritti di prevendita, settore II numerato 45 euro + d.p., settore I numerato 55 euro + d.p.. Il Parco di Belloluogo è lo spazio verde più grande di Lecce, situato proprio alle porte della città.

La possibile scaletta del concerto

Fiorella Mannoia sta presentando al pubblico i brani tratti dal suo nuovo album “Personale”, pubblicato lo scorso 29 marzo. In scaletta ci sarà sicuramente il singolo che ne ha anticipato l’uscita, “Il peso del coraggio”, così come altre tracce del disco: “Imparare ad essere una donna”, “Riparare”, “Il senso”, “Penelope”, “Carillon”. Nel live sarà certamente riservato ampio spazio anche ai precedenti grandi successi della cantante romana, tra cui le indimenticabili “Come si cambia”, “Quello che le donne non dicono”, “In viaggio”, “Le parole perdute”, “Che sia benedetta”. Tra le canzoni eseguite nel corso del “Personale tour” ci sono anche alcune cover di grandi artisti italiani: “Sally” di Vasco Rossi, “Sempre e per sempre” di De Gregori, “Eri piccola così” di Fred Buscaglione, “Panama” di Ivano Fossati e “Povera patria” di Franco Battiato. Di seguito riportiamo la scaletta seguita da Fiorella Mannoia durante i precedenti concerti del tour estivo 2019; le canzoni presentate live a Lecce potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.