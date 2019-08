Carl Brave in concerto a Pescara e Follonica: info e scaletta

Sarà un weekend totalmente all’insegna della musica live per Carl Brave, che sabato 10 agosto sarà ospite dello Zoo Music Fest di Pescara e domenica 11 agosto si esibirà al Follonica Summer Festival sulla costa della Maremma. Di seguito trovate tutte le info utili per arrivare preparati a entrambi i concerti del “Notti Brave Summer Tour”: orari, biglietti e le canzoni in scaletta.

Carl Brave allo Zoo Music Fest di Pescara: tutte le info sul concerto

Il “Notti Brave Summer Tour” di Carl Brave continua con successo nelle location estive e nei festival di tutta Italia. Il prossimo appuntamento in calendario è quello allo Zoo Music Fest di Pescara. Il concerto del cantautore – rapper romano si terrà al Porto Turistico nella serata di sabato 10 agosto. Opening act affidati ad Angelica, voce della nuova scena cantautorale italiana, e all’intensa sinergia del duo La Municipàl. L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 19:00, mentre il concerto di Carl Brave dovrebbe iniziare alle ore 21:00, secondo quanto segnalato sull’evento. Per restare aggiornati sugli orari ufficiali della serata, consigliamo di consultare l’evento Facebook il giorno stesso del concerto. I biglietti per assistere allo show sono disponibili su circuito Ticketone e Ciaotickets, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo (posto unico) è di 20 euro + diritti di prevendita.

Carl Brave al Follonica Summer Festival: tutte le info sul concerto

Altra tappa del weekend per il “Notti Brave Summer Tour” di Carl Brave sarà quella al Follonica Summer Festival, nella nota località balneare della Maremma toscana. Il concerto si terrà domenica 11 agosto nell’arena del Parco Centrale di Follonica. L’opening act per questa data è stato affidato a La Municipàl. L’orario d’inizio dello show è fissato alle 21:30; per restare aggiornati sugli orari ufficiali consigliamo di consultare l’evento Facebook il giorno stesso del concerto (è a disposizione anche un’infoline). I biglietti per assistere al live di Carl Brave sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo (posto unico) è di 23 euro + diritti di prevendita.

La possibile scaletta del concerto

Durante il tour estivo 2019, Carl Brave sta presentando al pubblico le canzoni dei suoi album “Notti Brave” e “Notti Brave (After)”, la fortunata serie d’esordio solista pubblicata nel corso dello scorso anno. Pertanto, in scaletta non mancheranno tormentoni come “Fotografia”, “Chapeau”, “Camel blu” e “Malibu”. Presenti, in tutta probabilità, anche i singoli più recenti: “Vivere tutte le vite” di Elisa, a cui Carl Brave ha preso parte per una nuova versione, “Merci” e “Posso”, brano realizzato con la collaborazione di Max Gazzè. Per i fan legati al progetto Carl Brave x Franco126 non c’è da preoccuparsi: durante i concerti ci sarà posto anche per brani come “Polaroid”, “Pellaria”, “Alla tua”, “Sempre in due”, “Noccioline”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita durante le precedenti tappe del “Notti Brave Summer tour”; le canzoni presentate ai concerti di Pescara e Follonica potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.