Manca sempre meno al “Rolls Royce Tour 2019”, la nuova tournée di Achille Lauro dedicata al suo ultimo disco di inediti, “1969”, contenente anche “Rolls Royce”, il brano presentato nel corso della più recente edizione del festival di Sanremo e presentata anche insieme a Morgan, durante la serata dei duetti. La tournée debutterà il 3 ottobre dalla Tuscany Hall di Firenze, per fare tappa il giorno successivo all’Atlantico Live di Roma.

Achille Lauro: raddoppia la data in programma a Roma

Dopo il sold-out raggiunto per il concerto di venerdì 4 ottobre all’Atlantico Live di Roma, Achille Lauro aggiunge una nuova data sempre nello stesso locale: l’appuntamento è per il giorno successivo, sabato 5 ottobre. I biglietti per il nuovo concerto sono già in vendita sul sito di TicketOne, mentre nei punti vendita abituali saranno disponibili solo dalle 11 di lunedì 12 agosto. I tagliandi sono in vendita al prezzo unico di 26 euro, che comprende anche i costi per i diritti di prevendita.

Le date del “Rolls Royce Tour 2019” di Achille Lauro

Il “Rolls Royce Tour 2019” di Achille Lauro debutterà il 3 ottobre dalla Tuscany Hall di Firenze, per terminare il 13 ottobre alla Casa della Musica di Napoli. Si tratta di una manciata di date, appena sette (compreso il raddoppio di Roma), nel corso delle quali il rapper farà ascoltare al suo pubblico soprattutto (ma non solo) i brani estratti dal suo ultimo disco di inediti. Sul sito di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati è possibile acquistare i biglietti relativi a ciascuna data, con l’eccezione del concerto del 4 ottobre all’Atlantico Live di Roma: sold-out. Tutti i tagliandi sono in vendita al prezzo unico di 26 euro, che già comprende i diritti di prevendita. I concerti finora annunciati del “Rolls Royce Tour 2019” di Achille Lauro:



Giovedì 3 ottobre 2019 Firenze, Tuscany Hall (ex Obihall)

Venerdì 4 ottobre 2019 Roma, Atlantico Live

Sabato 5 ottobre 2019 Roma, Atlantico Live

Lunedì 7 ottobre 2019 Milano, Fabrique

Giovedì 10 ottobre 2019 Bologna, Pala Estragon

Venerdì 11 ottobre 2019 Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

Domenica 13 ottobre 2019 Napoli, Casa della Musica – Federico I

Le date del “Rolls Royce Summer Tour 2019” di Achille Lauro

La tournée in programma a ottobre è stata anticipata da una serie di date, sporadiche, che stanno tenendo impegnato l’artista nel corso dell’estate: i concerti del “Rolls Royce Summer Tour 2019”. Il prossimo appuntamento è in programma per sabato 10 agosto all’Arena di Rimini, mentre l’ultimo concerto sarà venerdì 6 settembre al Wake Up Festival di Mondovì, in provincia di Cuneo. È molto probabile che la scaletta protagonista di questi concerti sarà la stessa che verrà proposta anche nel tour di ottobre, con qualche leggera modifica. I prossimi concerti del “Rolls Royce Summer Tour 2019” di Achille Lauro: