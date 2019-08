Subsonica in concerto a San Benedetto del Tronto: info e scaletta

In arrivo un'altra data per i Subsonica e il loro “8 tour estate 2019”, questa volta sulla Riviera delle Palme. Il prossimo concerto della band torinese è in programma venerdì 9 agosto al Porto Turistico di San Benedetto del Tronto (AP). Di seguito trovate tutte le informazioni utili per arrivare preparati al live: orari, biglietti e canzoni in scaletta.

Subsonica a San Benedetto del Tronto: tutte le info sul concerto

Il tour di presentazione del loro ultimo album “8” è iniziato lo scorso inverno da oltreconfine, con le date in Europa, per poi arrivare nei palazzetti più importanti d’Italia. Ora è il momento di continuare il viaggio godendo della bellezza delle location estive. La prossima tappa dei Subsonica, per il loro “8 tour estate 2019”, sarà a San Benedetto del Tronto (AP), tra le più note località turistiche della Riviera delle Palme. Il concerto andrà in scena venerdì 9 agosto al Porto Turistico. Secondo quanto dichiarato dall’organizzazione, l’orario di inizio del live è previsto per le 22:00; si consiglia di arrivare comunque con largo anticipo e restare aggiornati consultando l’evento Facebook ufficiale. I biglietti sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo è di 32 euro + diritti di prevendita (posto unico). Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di 6 biglietti per ciascun utente. A pochi giorni dal concerto, i Subsonica hanno condiviso sui social un post riguardante la data in programma a San Benedetto del Tronto: «Noi in zona abbiamo una gran quantità di ricordi. Alcuni bellissimi. Altri belli pure loro ma che forse è meglio non ricostruire troppo nel dettaglio. Comunque sia sarà un concerto molto molto appassionato.

Promesso».

La possibile scaletta del concerto

I Subsonica stanno presentando live al pubblico le canzoni contenute nella loro ultima uscita discografica “8”, album pubblicato il 12 ottobre 2018. Durante le date in programma per il loro “8 tour estate 2019”, pertanto, saranno presenti diversi brani estratti da quest’ultimo disco tra cui “Bottiglie rotte”, “Punto critico”, “Jolly Roger” e altri. Per il concerto a San Benedetto del Tronto, così come per le altre tappe, i Subsonica riserveranno ampio spazio anche a tutte le intramontabili canzoni che hanno segnato la loro carriera, con una particolare attenzione riservata alle tracce di “Microchip emozionale”, album che quest’anno compie 20 anni (nell’8 tour estate gli sono stati dedicati quattro speciali concerti-evento). Presenti in scaletta “Discolabirinto”, “Colpo di pistola”, “Il cielo su Torino”, “Liberi tutti”, “Strade”, ma anche altri immancabili brani di successo come “Nuvole rapide”, “Nuova ossessione”, “Abitudine” e “Incantevole”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita dai Subsonica durante i precedenti concerti estivi dell’8 tour; ricordiamo che le canzoni presentate al live di San Benedetto del Tronto potrebbero subire variazioni in base alle scelte della band.