L’appuntamento è in programma per giovedì 8 agosto al teatro di Verdura di Palermo, per una nuova tappa del tour celebrativo dei Negrita, nel 25esimo anniversario della loro fondazione. Una tournée che sta vedendo un suo svolgimento in cornici splendide, scelte accuratamente dai membri del gruppo, che hanno voluto coniugare la musica delle loro canzoni con la bellezza architettonica dei luoghi in cui queste sarebbero state suonate.

Negrita in concerto a Palermo: le informazioni

L’inizio del concerto dei Negrita al teatro di Verdura di Palermo è in programma alle 21. Chi non avesse ancora acquistato un biglietto, potrà farlo sia tramite i punti vendita abituali, sia accedendo al sito di TicketOne. I tagliandi sono disponibili a partire da 28.75 euro, prezzo per un posto nel quarto settore non numerato. Ancora, è possibile accaparrarsi un biglietto nel terzo settore, a 34.50 euro; nel secondo settore, a 40.20 euro; infine, nel primo settore, a 46.00 euro. Tutti i prezzi comprendono il costo di prevendita.

Il tour estivo nei luoghi all’aperto segue la tournée teatrale già andata in scena in primavera. Anch’essa celebrativa, venuta dopo la pubblicazione di un cofanetto, contenente l’inedito “I ragazzi stanno bene”, presentato durante l’ultima edizione del festival di Sanremo. Dopo il concerto dell’8 agosto a Palermo, i Negrita proseguiranno il loro tour a partire dal giorno successivo, quando la band sarà attesa sulla splendida scalinata della Cattedrale di Noto, in provincia di Siracusa. La lunga estate musicale del gruppo terminerà il 17 agosto, sul palco dell’Arena Fenicia Festival di Sant’Antioco, in Sardegna.

Negrita in concerto a Palermo: la scaletta

Trattandosi di un concerto celebrativo, buona parte delle canzoni presenti in scaletta saranno “storiche”: ripescate dal vecchio repertorio dei Negrita, quindi riarrangiate e rielaborate. Il concerto si apre sulle note de “Il gioco”, brano relativamente recente del gruppo aretino, contenuto in “9”, disco pubblicato nel 2015. Il pezzo immediatamente successivo è “I ragazzi stanno bene”, seguito dall’altro singolo estratto dallo stesso disco: “La tua canzone”. Poi è il turno dei grandi classici, a partire da “Che rumore fa la felicità”, passando per “In ogni atomo”, “Ho imparato a sognare”, “Rotolando verso sud”.

Il concerto terminerà sulle note di “Gioia infinita”. La scaletta, tuttavia, è piuttosto “mobile”: i musicisti amano modificarla – sempre, però, senza stravolgerla – in ciascuna serata. La probabile scaletta del concerto dei Negrita, l’8 agosto al teatro di Verdura di Palermo: