Le canzoni di Luciano Ligabue entrano per la prima volta in un musical: si tratta di “Balliamo sul mondo”, lavoro dedicato ai brani più belli dell’artista di Correggio. Lavoro che presto vedrà la luce, con le tante repliche in programma al Teatro Nazionale Che Banca di Milano, da giovedì 26 settembre. Ad annunciare il progetto era stato lo stesso artista emiliano, che prima del tour aveva dichiarato alla stampa che il musical sarebbe stato “svelato” a settembre: promessa mantenuta.

“Balliamo sul mondo”: il musical

Il musical vede dietro la macchina da presa la regista, attrice e cantante milanese Chiara Noschese, autrice anche del testo originale. Un contributo alla scrittura dei dialoghi, invece, è stato dato da Luciano Ligabue in persona, a cui è stata inoltre affidata la direzione creativa dell’intero progetto. Il musical racconterà l’alba di un nuovo millennio, attraverso gli occhi di un gruppo di amici. La musica del rocker di Correggio, quindi, farà da fil rouge all’intera narrazione, ma non sarà l’artista il protagonista dello spettacolo.

«Capodanno 1990, una comitiva di amici si riunisce come ogni giorno al Bar Mario per festeggiare l’arrivo del primo anno da maggiorenni» recita la trama. «Progetti, speranze, amori, passioni, ma anche incertezze e paure si incrociano sullo sfondo della grande festa. La promessa di ritrovarsi 10 anni dopo nello stesso giorno è l’unico modo per rendere meno tragica e dolorosa la consapevolezza che niente dopo quella notte resterà uguale. È il momento di diventare adulti. Il decennio che segue cambierà la vita di ognuno, riservando a ciascuno di loro percorsi e realtà inaspettate e distanti. Malgrado tutto, la promessa viene mantenuta e in quel Capodanno del 2000 sarà difficile per il gruppo rimettere insieme i pezzi, eppure, ritrovarsi e ricostruire insieme, diventa inaspettatamente l’unica salvezza per tutti, perché in questo mondo non bisogna essere eroi per forza».

Le repliche del musical “Balliamo sul mondo”



Il musical debutterà giovedì 24 settembre al Teatro Nazionale Che Banca di Milano, con lo spettacolo in programma alle 20.45. Sono ancora disponibili biglietti sia sul sito di TicketOne che presso i punti vendita abituali, a partire da 40 euro: prezzo relativo a un posto con la visibilità ridotta. A 47 euro è possibile acquistare un biglietto per la galleria, a 55 euro per la poltrona e, infine, a 63 euro per la poltronissima. Lo spettacolo vedrà una serie di repliche all’interno dello stesso teatro lombardo, sia serali che pomeridiane, rispettivamente alle 20.45 e alle 15.30. L’ultimo spettacolo in programma a Milano sarà domenica 27 ottobre, alle 15.30, con i biglietti ancora in vendita. Quindi il musical si sposterà a Bologna, per un paio di repliche al Teatro Europauditorium: sabato 7 dicembre alle 21 e il giorno successivo alle 16.30. I biglietti per i due spettacoli non sono più disponibili né sul sito di TicketOne né presso i punti vendita fisici. Questi non sono che i primi spettacoli in programma, per un musical che – con ogni probabilità – farà registrare delle repliche lungo tutto lo stivale.