Antonello Venditti in concerto a Follonica: info e scaletta

Il “Sotto il segno dei pesci outdoor tour” di Antonello Venditti sta per fare tappa al Follonica Summer Festival. L’appuntamento per godere dei successi senza tempo del celebre cantautore romano è per venerdì 9 agosto all’Arena Parco Centrale della marittima città toscana. Di seguito trovate tutte le info utili per arrivare preparati al concerto: orari, biglietti e le canzoni in scaletta.

Antonello Venditti al Follonica Summer Festival: tutte le info sul concerto

Antonello Venditti sta continuando il tour celebrativo di “Sotto il segno dei pesci”, suo storico album che ha compiuto i primi 40 anni. A settembre 2018 è uscita la speciale ristampa del disco e nello stesso mese ha preso il via il tour ad esso dedicato, con il concerto - evento all’Arena di Verona. Dopo il successo dei live invernali nei palasport, con l’arrivo del bel tempo la tournée sta continuando sui palchi all’aperto di tutta Italia. Il prossimo appuntamento del calendario estivo 2019 si terrà venerdì 9 agosto nell’arena del Parco Centrale di Follonica, in occasione della terza edizione del Follonica Summer Festival. L’orario d’inizio dello show è fissato alle 21:30. I biglietti sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano a seconda della tipologia di posto scelto, in base alla vicinanza al palco, e sono i seguenti (diritti di prevendita inclusi): III settore numerato 48 euro, II settore numerato 60 euro, I settore numerato 70 euro, esauriti i biglietti con visibilità limitata numerata. La location del Follonica Summer Festival è l’arena del Parco Centrale di Follonica: un’area verde di oltre 10 ettari e vicino al mare, situata nel centro della città e facilmente raggiungibile. La venue offre un’ampia area attrezzata con Food & Beverage, zona relax, biglietteria, area stampa, servizi, accessi per disabili. La direzione artistica del festival è di Paolo Ruffini.

La possibile scaletta del concerto

Antonello Venditti, accompagnato dalla sua storica band, si esibirà a Follonica per un concerto intergenerazionale. Sarà una festa per i 40 anni del suo “Sotto il segno dei pesci”, celebre album pubblicato nel 1978. Il live sarà incentrato sulle canzoni di questo disco senza tempo, che fanno parte della memoria collettiva italiana, capaci di unire i giovani di allora con i ragazzi di oggi. “Sotto il segno dei pesci” racchiude tutti i temi cari al cantautore romano, tuttora di grande attualità: la politica e i suoi riflessi sulle persone, la comunicazione, il viaggio dentro e fuori di metafora, la droga, la tenerezza per Sara e l’amicizia con De Gregori. Così come nei precedenti concerti del “Sotto il segno dei pesci outdoor tour”, Antonello Venditti presenterà al pubblico i suoi più grandi successi in oltre due ore di spettacolo, riservando la parte centrale del live all’esecuzione per intero di “Sotto il segno dei pesci”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita nel corso del tour estivo 2019; le canzoni presentate al Follonica Summer Festival potrebbero subire leggere variazioni in base alle scelte dell’artista.