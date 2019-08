Alvaro Soler in concerto ad Asiago: info e scaletta

Penultimo concerto italiano dell’estate per Alvaro Soler, che venerdì 9 agosto si esibirà in piazza Carli ad Asiago (VI). Biglietti ancora disponibili sul circuito Ticketone: prezzo unico a 34,50 euro. Il concerto dell’artista spagnolo inizierà alle ore 21. Dopo aver toccato Milano, Merano, Città Sant’Angelo, Castiglioncello e Asiago, la star di “La Libertad” saluterà l’Italia con un Ferragosto infuocato in Sardegna: appuntamento a Budoni (SS) giovedì 15 agosto con un concerto gratuito in Piazza Giubileo.

“Asiago Live”

La tappa del nuovo tour di Soler sarà seguita da ricco calendario di eventi musicali destinati ad animare il cuore dell’estate sull'Altopiano, cartellone dal titolo “Asiago Live”. Sabato 10 agosto andrà in scena il party "90 Time" dedicato alla musica degli anni Novanta: dalle ore 21 le migliori hit pop, rock e dance anni 90 mixate a raffica e una fantastica animazione, con le coreografie del corpo di ballo, gli effetti speciali, i gadget e video. Il tutto ad ingresso gratuito. Emozionate saarà invece la serata di domenica 11 con l’omaggio ad Ennio Morricone firmato dall’Orchestra Ritmico Sinfonica del maestro Diego Basso. Dalla lunga e incomparabile collaborazione con Sergio Leone fino alla produzione cinematografica più recente, le sue musiche sono infatti un autentico vocabolario di suggestioni. I biglietti per l’iniziativa sono in vendita sul circuito Ticketone, si va dai 12 ai 30 euro. Le serate di lunedì 12 e martedì 13 agosto, invece, spazio alle tribute band: prima quella dei Coldplay, i Liveplay, poi quella di Vasco Rossi, la Diapason Band. Gran finale mercoledì 14 agosto con il concerto del gruppo Chernoband, che nel live propone hit degli anni ’90 dal rock al dance passando per lo ska e il glam. Per queste ultime tre serate l’ingresso è gratuito.

La possibile scaletta

Soler è già in tour da diverse settimane in giro per l’Europa e la scaletta che l’artista spagnolo ha portato sul palco non è mai cambiata troppo da una data all’altra, partendo da uno degli ultimi singoli “La libertad”. Per cui è facile ipotizzare che, anche in questo caso, non ci saranno grossi stravolgimenti rispetto agli appuntamenti più recenti. L’estate italiana è ormai (anche) nei singoli di Alvaro Soler, che quest’anno torna a proporre una delle sue hit per il quinto anno consecutivo. Nel 2015, Soler ha fatto ballare il mondo con “El mismo sol”, brano certificato sei volte disco di platino. L’anno successivo è stato “Sofia” il tormentone dell’anno con i suoi otto dischi di platino e passaggi massicci su tutti i canali di comunicazione. Nel 2017 è stata la volta di “Yo contigo, tu conmigo”, certificato platino, e lo scorso anno è tornato in scena con “La cintura”, certificato anch’esso tre volte disco di platino. Di seguito, per farsi un’idea, la scaletta del concerto dello scorso 29 giugno all’Indian Summer Festival di Broek Op Langedijk, in Olanda: