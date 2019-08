Vinicio Capossela in concerto per RisorgiMarche: info e scaletta

Si chiude con il concerto di Vinicio Capossela nello stupendo scenario della piana antistante il santuario di Macereto, a Pievetorina (MC), la terza edizione di RisorgiMarche. Il concerto è in programma per mercoledì 7 agosto alle 16.30 e, come per tutti gli altri della rassegna organizzata da Neri Marcorè, l’ingresso è libero e gratuito. Per giungere all’area del concerto sono tre i sentieri percorribili. Il Percorso Appennino inizia dal parcheggio diffuso previsto lungo la strada ex provinciale 2019, che parte da Piè Casavecchia, passa per la frazione Appennino per poi tornare all’incrocio con la provinciale. Il parcheggio sarà previsto lungo il lato destro della strada e a senso unico verso Visso. Il cammino è completamente sulla strada asfaltata ed è quindi consigliato per l’uso di passeggini. Non vi sono fonti d’acqua lungo questo percorso. Il Percorso Arette parte da una bellissima strada panoramica che collega Macereto ad Ussita. Il percorso inizia dal parcheggio diffuso previsto lungo la strada provinciale 66, partendo da un’area denominata le “Arette”. Il parcheggio sarà previsto lungo il lato destro della strada e a senso unico salendo da Ussita e il deflusso delle auto, a fine concerto, sarà verso la frazione Cupi. Il cammino parte dal varco all’altezza delle Arette ed è tutto su un comodo tracciato carrabile, costituito da terra ed erba, su un’area normalmente usata ad allevamento e che conduce verso Monte Careschio. Non adatto all’uso con i passeggini e non vi sono fonti d’acqua lungo il percorso. Il Percorso Taro parte dal Comune di Valfornace e precisamente dalla sua frazione Taro dove è prevista un’area attrezzata a parcheggio. Il cammino inizia sulla comoda carrareccia che conduce al valico di Taro, verso la chiesina della Madonna di Monte Aguzzo. Il cammino continua per poi deviare sulla sinistra su un tratto, di circa 1,5 km, che richiede particolare attenzione per evitare cadute, in particolare sui primi 150 mt classificati di difficoltà E (livello escursionismo). Si richiede massima attenzione e scarpe da escursione, in quanto il fondo del percorso in questione è in parte di tipo roccioso e friabile. Il cammino poi ripagherà le piccole difficoltà che si dovranno affrontare con un arrivo spettacolare, su un’area aperta dove da lontano spicca la magnifica parete nord del Monte Bove.

Il tour di Vinicio Capossela

Quella marchigiana sarà la penultima data estiva per Vinicio Capossela ed il suo tour “Atti Unici”. Il cantautore reggiano ripartirà poi con il suo nuovo giro d’Italia a partire dal mese di ottobre: il “Ballate per uomini e bestie Tour” vedrà l’artista toccare i grandi teatri italiani fino alla fine dell’anno. Di seguito, tutte le date di Capossela al momento in programma:

Mercoledì 7 agosto – Pievetorina (MC), Santuario di Macereto, RisorgiMarche

Sabato 17 agosto – Caulonia (RC), Kaulonia Tarantella Festival

Domenica 6 ottobre – Rimini, Teatro Galli

Lunedì 7 ottobre – Milano, Teatro degli Arcimboldi

Domenica 13 ottobre – Bari, Teatro Petruzzelli

Venerdì 18 ottobre – Montecatini (PT), Teatro Verdi

Giovedì 24 ottobre – Torino, Teatro Colosseo

Venerdì 25 ottobre – Bergamo, Teatro Creberg

Sabato 26 ottobre – Varese, Teatro Openjobmetis

Mercoledì 13 novembre – Genova, Teatro Carlo Felice

Domenica 17 novembre – Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Martedì 19 novembre – Bologna, Teatro Duse

Venerdì 22 novembre – Trento, Auditorium Santa Chiara

Sabato 23 novembre – Vicenza, Teatro Comunale

Martedì 26 novembre – Brescia, Teatro Grande

Venerdì 29 novembre – Firenze, Teatro Verdi

Lunedì 2 dicembre – Palermo, Teatro Massimo

Martedì 3 dicembre – Catania, Teatro Metropolitan

Giovedì 5 dicembre – Cosenza, Teatro Alfonso Rendano

Sabato 7 dicembre – Pescara, Teatro Massimo

Domenica 8 dicembre – Roma, Auditorium Parco della Musica

La possibile scaletta

Quando si ha a che fare con un artista come Capossela ogni concerto è una esperienza unica. Onde per cui è difficile anche ipotizzare qualche potrebbe essere la scaletta che deciderà di suonare davanti al pubblico del santuario di Macereto. Di sicuro ci saranno i suoi grandi successi e le canzoni tratte dal suo ultimo, acclamatissimo album “Ballate per uomini e bestie”, vincitore della Targa Tenco 2019 come album dell’anno. Per farsi un’idea, ecco la setlist eseguita nel corso del concerto dello scorso 5 luglio al Piccolo Teatro Strehler di Milano: