Una estate tutta da balle e cantare: suggestioni Apple 2019

(@BassoFabrizio)



L'estate è mutevole. nel clima, negli umori e nella musica. Da anni si celebra l'epitaffio del tormentone ma mai è definitivo. Certo non esistono più quelle due, tre canzoni che segnano una estate. Gli ascolti sono più vari, spesso non si ripetono di settimana in settimana ma si rinnovano. Fermo restando che alcuni brani che non si sciolgono al sole o che non risentono degli sbalzi climatici della montagna ci sono. Io mi diverto con le classifiche di Apple Music perché mi permettono di ascoltare quello che mi attendo e poi sanno stupirmi con brani che ho sottovalutato o mi sono sfuggiti. Tra una settimana è ferragosto, il cuore pulsante dell'estate 2019. Cosa stiamo ascoltando? Mettiamo alle nostre orecchie le cuffie collegate con Apple e vediamo che musica ci investe.



Il podio dei brani più ascoltati, nell'ultimo rilevamento di pochi giorni fa, non riserva molte sorprese ma tanta allegria: Una volta ancora di Fred de Palma (feat Ana Mena), Margarita di Elodie e

Marracash e Jambo di Takagi & Ketra, Omi & Giusy Ferreri. Il monopolio italiano viene stoppato dal quarto posto della coppia Shawn Mendes e Camila Cabello con Senorita. Andando in dietro c'è qualche curiosità, qualche brano che le radio passano ma non (quasi) in loop: The Archer di Taylor Swift, Boyfriend di Ariana Grande e Social Hiuse, How do you sleep? di Sam Smith, Bird di Imagine Dragons (feat. Elisa) e Mad Love di Mabel.



Chi vuole sperimentare meno, essere meno legato a una classifica e divertirsi in un clima propriamente estivo ecco quelle che sono, in base ai rilevamenti di Apple Music, le canzoni dell'estate. In cima alla lista (ultimo rilevamento venerdì 2 agosto) ecco Ostia Lido di J-Ax poi ci sono Benji & Fede con Dove e Quando e infine Rovazzi con la sua Senza Pensieri (feat. Loredana Berté e J-Ax). Il ritmo è alto ma non si trascurano i contenuti. E poi c'è una super novità in esclusiva di Apple che si chiama Jova Beach (After) Party con 28 brani in esclusiva. E qui si che trovate non solo musica ma anche idee. Qualche esempio? Hiver Indien di Baloji, Cumbia Volcadora di Orkestra Mendoza, OyO di Afrotonix, Nuova Napoli di Nu Guinea e Le vacanze di Joan Thiele. Oltre a brani di Lorenzo stesso. Qui si che si viaggia in mondi altri.