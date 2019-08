Myss Keta in concerto a Follonica: info e scaletta

Si infiamma l’estate di Follonica. Sul palco del Follonica Summer Festival, all’arena del Parco Centrale, giovedì 8 agosto salirà Myss Keta. Con le sul palco gli Ivreatronic, collettivo di dj e producer guidato da Cosmo, con il quale Myss Keta ha già più volte collaborato nel recente passato. Biglietti ancora disponibili sul circuito Ticketone e nei punti vendita autorizzati (bar Puntone a Scarlino; Tabaccheria n. 11 Becagli, viale Carducci 15, Follonica; Coop, via Mario Chirici, Follonica): il prezzo è di 20,70 euro. Orario di inizio previsto per le 21.30.

Myss Keta in tour, tra Italia ed Europa

Il tour di Myss Keta sta andando avanti in tutta Italia, ma presto la cantante in capslock valicherà di nuovo i confini nostrani. Dopo qualche appuntamento sporadico oltre confine all’interno del tour estivo ancora in corso (l’1 giugno scorso a Parigi, il prossimo 19 luglio al Melt Festival di Ferropolis, in Germania), l’artista milanese darà il via ad un vero e proprio tour europeo nel prossimo mese di ottobre. Al solito, la misteriosa donna mascherata ha annunciato la news sui suoi canali social col suo fare irriverente e provocatorio: «Merkel levati! Una nuova regina sta arrivando in Europa. Il Paprika Tour ormai è religione e diffonderne il verbo una missione. Ad ottobre toccherà alle più calde città europee». Sei le date che compongono al momento il “Paprika European Tour”, che si vanno ad aggiungere alle altre date già in programma:

Giovedì 8 agosto – Follonica (GR), Follonica Summer Festival (con Ivreatronic)

Domenica 11 agosto – Gallipoli (LE), Picador Village, Non è Gallipoli

Giovedì 22 agosto – Forte di Vinadio (CN), Balla coi cinghiali

Venerdì 23 agosto – Taranto, Onde Festival

Giovedì 10 ottobre – Roma, Maxxi, Spring Attitude Festival

Sabato 19 ottobre – Zurigo, Stall 6

Lunedì 21 ottobre – Londra, Secret East London Venue

Martedì 22 ottobre – Berlino, Berghain

Venerdì 25 ottobre – Barcellona, Laut

Sabato 26 ottobre – Parigi, Badaboum

Domenica 27 ottobre – Amsterdam, Melkweg

La possibile scaletta

Myss Keta continua a girare l’Italia (e non solo) con il suo piccantissimo show. Un tour che si arricchisce continuamente di nuovi appuntamenti, che arriveranno senza soluzione di continuità fino a ridosso della partenza del tour europeo, che inizierà il 19 ottobre a Zurigo. Nel live siciliano di Myss Keta non potrà mancare le sue hit ormai più consolidate, come “Milano Sushi & Coca”, il brano che l’ha lanciata partendo dal mondo dei social, passando per “Una donna che conta”, “Irreversibile” e “Una vita in capslock”. Ma poi non mancheranno di certo i brani tratti dal suo ultimo disco, “Paprika”, a partire dal singolo con Gué Pequeno “Pazzeska”. Il disco è ricco di featuring, con collaborazioni con Mahmood, Gabry Ponte, Gemitaiz, Luché e molti altri. I suoi live sono assolutamente imprevedibili, come imprevedibili sono le sue scalette. Proviamo ad ipotizzarne una basandoci sui suoi ultimi concerti: