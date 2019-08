Calcutta in concerto a Pescara: info e scaletta

Manca poco al concerto di Calcutta a Pescara: l’appuntamento è per la serata di giovedì 8 agosto al Porto Turistico, in occasione della prima edizione di Zoo Music Fest. Si tratta della penultima data in programma per il tour estivo 2019, che si concluderà a Locorotondo il prossimo 10 agosto. Di seguito trovate tutte le info per arrivare preparati al concerto di Pescara: orari, biglietti e canzoni in scaletta.

Calcutta a Pescara per lo Zoo Music Fest: tutte le info sul concerto

A due date dalla fine del suo tour estivo 2019, Calcutta festeggia il successo di “Evergreen”: il suo ultimo album, uscito il 25 maggio 2018, è ora stato certificato disco di platino. Nel frattempo, la tournée sta proseguendo nelle location all’aperto e nei festival estivi di tutta Italia; il prossimo concerto in programma (penultima data in calendario per l’estate) si terrà giovedì 8 agosto al Porto Turistico di Pescara. L’evento fa parte del programma di Zoo Music Fest, festival che ha inaugurato la sua prima edizione con una line up composta dagli artisti più seguiti dell’attuale panorama musicale italiano (oltre a Calcutta, il sold out di Salmo lo scorso 6 agosto e il concerto di Carl Brave il prossimo 10 agosto). Prima del cantautore di Latina, si esibiranno sul palco i Fanoya, col loro debut album fresco d’uscita “Generazione sushi”, e Clavdio, tra le ultime scoperte discografiche di Bomba Dischi. L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 19:00, mentre l’orario d’inizio dello show di Calcutta è fissato per le 21:00. Per restare aggiornati sugli orari ufficiali della serata, consigliamo di consultare i social di DNA Concerti e l’evento Facebook il giorno stesso del concerto. Attualmente, i biglietti per il live di Pescara non sono più disponibili su circuito Ticketone. Il Porto Turistico “Marina di Pescara”, tra i più grandi dell’Adriatico, si trova sul Lungomare Papa Giovanni XXIII.

La possibile scaletta del concerto

Ad aprire il live di Calcutta giovedì 8 agosto, allo Zoo Music Fest di Pescara, saranno Clavdio e i Fanoya. L’amato cantautore di Latina presenterà al pubblico le canzoni del suo ultimo album “Evergreen”, uscito il 25 maggio 2018 e attualmente certificato platino. Il disco è stato da poco ripubblicato in una nuova versione estesa intitolata “Evergreen… E altre canzoni”, arricchita da varie demo, live version e dai nuovi brani “Sorriso (Milano Dateo)” e “Due punti”. Durante il live di Pescara, penultima data del tour estivo 2019, non potranno mancare i singoli “Orgasmo”, “Kiwi”, “Paracetamolo” e “Pesto”. In scaletta ci sarà sicuramente ampio spazio anche per i precedenti successi di Calcutta, tra cui l’indimenticabile singolo d’esordio “Cosa mi manchi a fare”, “Gaetano”, “Frosinone”, “Oroscopo” e tanti altri brani tutti da cantare. Il cantautore si esibirà sul palco accompagnato, come sempre, dalla sua band. Di seguito riportiamo la scaletta seguita durante i precedenti concerti estivi; i brani presentati durante il concerto allo Zoo Music Fest di Pescara potrebbero subire variazioni in base alle scelte dell’artista.