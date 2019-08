Sfera Ebbasta in concerto a Barcellona: info e scaletta

Tutto pronto per il concerto di Sfera Ebbasta a Barcellona, in Spagna, in occasione del suo tour europeo. Appuntamento l’8 agosto al Pacha

Per tutti coloro che sono in vacanza a Barcellona e non possono rinunciare alla musica del trap king di Cinisello Balsamo, e per i fan internazionali, Sfera Ebbasta salirà sul palco del locale Pacha per un appuntamento indimenticabile, l’8 agosto, in occasione del suo “Sfera Ebbasta Summer Tour”. Segue tutto quello che dovete sapere sui biglietti e sulla possibile scaletta dell’evento.

Sfera Ebbasta in concerto a Barcellona: info biglietti

I biglietti per il concerto di Sfera Ebbasta dell’8 agosto al Pacha Barcelona sono disponibili sul circuito di prevendita locale, Xceed, a una cifra di partenza di 15 euro. La fascia precedente è già sold out. I biglietti arrivano fino a 2.000 euro per un tavolo in prima fila, fino a 5 ospiti, con servizio drink al tavolo. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile vendere più di 10 biglietti per singolo account creato.

La lineup sarà suddivisa tra Alberto Herrera, Marshall Night e, in conclusione, Sfera Ebbasta. L’orario di inizio dello show è previsto per le 23:45. Lo spettacolo si concluderà alle 5:45.

Sfera Ebbasta in concerto a Barcellona: la possibile scaletta

Sfera Ebbasta porterà sul set di Barcellona alcuni dei brani estratti dall’album “Rockstar”, certificato 4 volte disco di Platino FIMI/GFK e disco più venduto in Italia nel 2018. Non mancheranno nemmeno i brani più importanti della sua discografia, ovvero quelli che hanno consacrato il suo successo tra le playlist della Penisola e anche fuori. Si prospetta dunque uno spettacolo ricco di sorprese e grandi soddisfazioni per i fan. Di seguito, la possibile scaletta dell’evento, tenendo presente che la setlist finale potrebbe arrivare a contenere molte più canzoni:

Tran tran Bancomat 20 collane Leggenda Scooteroni Lamborghini XDVR Ciny Kanaglia Occupato Boss Sciroppo Tesla BRNBQ Figli di papà Notti BHMG Uber Serpenti a sonagli XNX Ricchi x sempre Visiera a becco Cupido

Sfera Ebbasta Summer Tour: le date rimanenti

Manca poco alla fine dello Sfera Ebbasta Summer Tour, ma le ultime date si preparano ad accendere l’estate alzando l’asticella delle aspettative. Di seguito, ciò che rimane del tour estivo del trap king, rigorosamente in Spagna per accompagnare un nuovo pubblico a conoscere i confini della sua musica:

8 agosto, Barcellona @ Pacha

12 agosto, Ibiza @ Hi Ibiza

13 agosto, Marbella @ Oplum Beach Club

15 agosto, Formentera @ Atlanta @ Tipic Club

25 agosto, Ibiza @ Ushuaia

I biglietti per ognuno dei singoli eventi sono disponibili sui circuiti di prevendita spagnoli o sui siti web ufficiali dei locali di riferimento, e dovrebbero essere acquistati con un minimo margine d’anticipo per permettervi di accaparrarvi i posti migliori.