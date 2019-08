Jovanotti in concerto a Praia a Mare: info e scaletta

Tutto pronto a Praia a Mare (CS) per la prima delle due date calabresi del Jova Beach Party. Sul lungomare antistante l’isola di Dino Jovanotti sbarcherà mercoledì 7 luglio e anche stavolta sono attese decine di migliaia di spettatori già dal primo pomeriggio. I cancelli saranno aperti a partire dalle ore 14, mentre la musica inizia dalle 16 con gli ospiti di questa data, che saranno Afrotronix Live, Devon and Jah Brother, Giorgio Poi, Ackeejuice Rockers, Tarantolati di Tricarico e Voodoo Sound. Dalle 20.30 il palco sarà di Jovanotti, accompagnato dalla sua storica band: Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santernecchi e Leo Di Angilla. Ovviamente sono attesi ulteriori ospiti a sorpresa. Anche in Calabria la festa di Jovanotti è inseguita dalle proteste degli ambientalisti. In questo caso, il dito è puntato sul fatto che la spiaggia dove si terrà il concerto diventerà presto parte della riserva naturale dell’isola di Dino. Un luogo in cui crescono flora e fauna molto particolari e a rischio estinzione e nella quale sarebbero stati sradicati centinaia di eucalipti centenari per fare posto a dei parcheggi.

Il “Jova Beach Party”

Nonostante le polemiche con le associazioni ambientaliste prima e quella sull’utilizzo dei volontari poi, il “Jova Beach Party” va avanti e andrà avanti come da programma lungo tutta l’estate. Diverse sono le date già sold out, l’ultima ad averlo fatto segnare è la data sulla cima di Plan de Corones. Nei giorni scorsi, poi, Jovanotti ha annunciato che la grande estate dei suoi Beach Party sarà chiusa da un evento finale in programma per il 21 settembre all’aeroporto di Linate: i biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone da martedì 6 agosto. Di seguito il cartellone completo degli eventi ancora in programma:

Mercoledì 7 agosto – Praia a Mare (CS), Lungomare Area Dino Beach

Sabato 10 agosto – Roccella Jonica (RC), Area Natura Village Lungomare Lato Nord

Martedì 13 agosto – Policoro (MT), Spiaggia Torre Mozza-Aquarius-Marinagri

Sabato 17 agosto – Vasto (CH), Lungomare Duca degli Abruzzi

Martedì 20 agosto – Lido degli Estensi (FE), Arenile – Porto Canale SOLD OUT

Sabato 24 agosto – Plan De Corones (BZ) SOLD OUT

Mercoledì 28 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD), Spiaggia Bell'Italia

Sabato 31 agosto – Viareggio (LU), Spiaggia del Muraglione SOLD OUT

Sabato 21 settembre – Linate (MI), Aeroporto

La probabile scaletta

Come già nelle tappe precedenti, Jovanotti ripercorrerà la sua trentennale carriera con i suoi maggiori successi, dagli esordi rap di fine anni Ottanta di “Jovanotti for president” all’ultimo album in studio, “Oh, vita!”, datato 2017. Vedremo se ci sarà spazio per brani dall’ultimo “Jova Beach Party EP”, nato proprio nella fase di avvicinamento al tour estivo, almeno per il singolo “Nuova era” con Dardust. Il live dovrebbe durare un paio d’ore. Di seguito la scaletta del concerto dell’artista toscano di sabato 3 agosto scorso sulla spiaggia di Lido di Fermo: