Due delle voci più belle e potenti del panorama musicale italiano, quella del leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi e quella di Giorgia stanno trascorrendo qualche giorno insieme all’insegna del divertimento, del sole e della cultura barocca. Il tutto immortalato e condiviso con i rispettivi fan sui propri canali social.

Ad avallare l’idea di un possibile duetto tra i due artisti è la presenza in piscina anche del batterista Mylious, impegnato fino a poco tempo fa nell’ultimo tour della cantante . Mentre Giuliano e Giorgia si divertono in un tuffo sincronizzato, il musicista statunitense li guarda steso su di un gonfiabile a forma di anguria. L’obiettivo dei due artistii è proprio quello di disturbare e bagnare il drummer mentre si rilassa in piscina.

Gli artisti

Giorgia ha da poco concluso il suo Pop Heart Tour 2019 che ha interessato tantissime città italiane. Un tour che prende il nome dal suo ultimo lavoro discografico, Pop Heart per l’appunto, in cui per la prima volta canta successi musicali di altri artisti italiani tra cui: Le tasche piene di sassi di Jovanotti, primo singolo estratto dall’album di cover; Una storia importante di Eros Ramazzotti, secondo singolo estratto; Sweet Dreams (Are Made of This), cover degli Eurythmics; la meravigliosa I Will Always Love You, cover di Dolly Parton e successivamente di Whitney Houston; e I Feel Love, cover di Donna Summer. In questo album la cantante romana ha voluto mostrare il suo amore per la musica e il suo percorso di ascoltatrice.

Giuliano Sangiorgi è il leader di una delle band musicali più seguite in Italia, i Negramaro. Nel 2017, dopo un periodo di crisi tra i componenti del gruppo, i Negramaro si ricompongono per il settimo album Amore che torni seguito da un tour poi posticipato di qualche mese a causa di un'emorragia cerebrale che ha colpito il chitarrista Lele Spedicato.

Le canzoni più belle

Gocce di memoria

Gocce di memoria è uno dei singoli estratti dal sesto album in studio di Giorgia, Ladra di vento, pubblicato nel 2003. Colonna sonora del film La finestra di fronte, Gocce di memoria è stato il singolo più venduto in Italia nel 2003 con oltre 120.000 copie.

E poi

Presentato al Festival di Sanremo 1994 nella sezione Nuove Proposte, E poi si classiificò al settimo posto, ma fu il pezzo che lancio Giorgia nel mondo della musica.

Di sole e d’azzurro

Brano musicale del 2001 della cantante romana Giorgia, Di solee d’azzurro è stato presentato sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo, classificandosi al secondo posto

Cade la pioggia

Terzo singolo estratto dell’album dei Negramaro La finestra e pubblicato nel 2007, Cade la pioggia ha visto la partecipazione vocale di Jovanotti, autore del testo insieme a Giuliano Sangiorgi.

Attenta

Attenta è il secondo singolo estratto dal sesto album in studio dei Negramaro, La rivoluzione sta arrivando, pubblicato nel 2015.

Estate

Secondo singolo estratto dal terzo album in studio Mentre tutto scorre, Estate ha valso ai Negramaro il riconoscimento di Rivelazione Italiana al Festivalbar 2005. Inoltre il brano è rimasto per due mesi al numero uno delle classifiche.