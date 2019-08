Negrita in concerto a Orbetello: info e scaletta

Tutto pronto per il concerto dei Negrita a Orbetello, presso il Teatro della Laguna, in data 6 luglio 2019

Il 6 luglio 2019 i Negrita conquisteranno il palco del Teatro della Laguna di Orbetello per un concerto appartenente alla leg estiva del tour “Teatrale Plus”. Di seguito, tutto quello che dovete sapere sui biglietti e sulla possibile scaletta dello show.

Negrita in concerto a Orbetello: info biglietti

Il “Teatrale Plus” è l’evoluzione naturale dei concerti primaverili tenutisi a maggio e partiti da Assisi. In questo percorso musicale, la band alternerà brani acustici ed elettronici, in un mix capace di descrivere a pieno l’anima eterogenea dei Negrita. I biglietti per il concerto al Teatro di Orbetello sono disponibili sul circuito online di prevendita TicketOne e presso i rivenditori autorizzati. Partendo da un posto nel “Terzo Settore”, la cifra d’ingresso ammonta a 28,7 euro. Segue il “Secondo Settore” alla cifra di 34,50 euro e poi “Primo settore” a 40 euro. Le cifre menzionate sono inclusive di dritti di prevendita. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 6 biglietti per ciascun cliente.

Negrita in concerto a Orbetello: info scaletta

I Negrita festeggiano 25 anni di carriera con un tour che omaggia i fan e, insieme, la loro musica iconica. Per il 2019, I Negrita hanno messo in serbo un’intera annata di concerti che soddisferanno di sicuro la loro voglia di live, veicolando sul palco l’energia che li ha sempre contraddistinti. Di seguito, la scaletta del concerto dei Negrita a Orbetello, presso il Teatro, che potrebbe ricalcare quella eseguita a Roma in occasione del Rock in Roma, lo scorso 9 luglio:

Il gioco I ragazzi stanno bene La tua canzone Che rumore fa la felicità In ogni atomo Brucerò per te Greta Il libro in una mano, la bomba nell’altra Malavida en Bs. As. Cambio Il giorno delle verità Magnolia Ho imparato a sognare Non torneranno più Radio Conga Rotolando verso sud Mama maè Bambole Sex Notte mediterranea Non ci guarderemo indietro mai Andalusia Soy taranta Un giorno di ordinaria magia A modo mio Gioia infinita

Negrita in tour: le date

Il concerto dei Negrita a Orbetello è l’ennesima tappa di un tour che la band ha organizzato per la sua impegnatissima estate. E dopo le calde notti d’agosto, la musica continuerà a suonare anche in autunno, o così affermano i Negrita sui social: «Non sappiamo bene perché, ma più diventiamo grandi e meno abbiamo voglia di stare a casa. Vogliamo festeggiare tutto l’anno insieme a voi, quindi mettete in valigia abiti adatti a tutte le stagioni. Per l’autunno vogliamo tenervi ancora un po’ sulle spine, ma fidatevi: sarà un party senza fine!». Ecco le date annunciate per l’estate 2019: