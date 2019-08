Arriva a Montignoso, in provincia di Massa – Carrara, il “Personale Tour” di Fiorella Mannoia, la tournée della cantante romana dedicata al suo ultimo disco di inediti. La tappa toscana è parte di una serie di appuntamenti live che stanno avendo luogo in tutta Italia, da nord a sud, isole comprese, tenendo impegnata l’artista per l’intera estate. Archiviato il concerto a Montignoso, la Mannoia rimarrà ancora in Toscana, facendo tappa martedì 6 agosto all’Arena Parco Centrale di Follonica, in provincia di Grosseto.

Fiorella Mannoia in concerto a Montignoso: le informazioni

Il concerto di Fiorella Mannoia a Montignoso, in provincia di Massa – Carrara”, è in programma per lunedì 5 agosto, con l’inizio previsto per le 21.30. La serata vedrà una cornice nell’Arena della Versilia, all’interno della frazione di Cinquale.

È ancora possibile acquistare dei biglietti per lo spettacolo, sia sul sito di TicketOne che presso tutti i punti vendita autorizzati, a partire da 45 euro: prezzo relativo a un posto sulla terza poltrona numerata. Un posto sulla seconda poltrona numerata costa invece 53 euro; ancora, sulla prima poltrona numerata costa 60 euro; infine, sulla poltronissima numerata costa 69 euro. Tutti i prezzi comprendono anche il costo per i diritti di prevendita.

Fiorella Mannoia in concerto a Montignoso: la scaletta

La scaletta del concerto in programma a Montignoso sarà dedicata in prevalenza ai brani estratti da “Personale”, l’ultimo disco di inediti di Fiorella Mannoia, pubblicato il 29 marzo di quest’anno. Oltre a questi pezzi, troveranno posto anche alcune tra le canzoni più celebri dell’artista romana, come “I treni a vapore”, “Come si cambia”, “Che sia benedetta”, “Quello che le donne non dicono” e “Il cielo d’Irlanda”, ultimo brano in scaletta.

Lo show si aprirà sulle note de “Il peso del coraggio”, singolo estratto da “Personale”. Diverse, poi, saranno le cover proposte: “Eri piccola così” di Fred Buscaglione, “Panama” di Ivano Fossati, “Povera patria” di Franco Battiato e poi due canzoni ormai diventate a tutti gli effetti parte del repertorio della Mannoia: “Sally” di Vasco Rossi e “Sempre e per sempre” di Francesco De Gregori. Individuare quella che sarà la probabile scaletta del concerto di Fiorella Mannoia a Montignoso è piuttosto facile, a partire dai concerti già andati in scena nel corso del tour.

Tuttavia non è da escludere che l’artista decida di apportare delle modifiche alla scaletta, aggiungendo o eliminando dei brani o modificandone l’ordine di esecuzione nel corso della serata.

La probabile scaletta del concerto di Fiorella Mannoia, in programma lunedì 5 agosto a Montignoso, in provincia di Massa – Carrara: