Alvaro Soler in concerto a Città Sant’Angelo: info e scaletta

Quarto live in Italia in pochi mesi per Alvaro Soler, che dopo essersi esibito a Milano, Frosinone e Merano sbarca in Abruzzo per salire sul palco dell’Outlet Village di Città Sant’Angelo (PE) martedì 6 agosto. Un vero evento, considerando che il concerto, previsto per le ore 21, sarà ad ingresso gratuito. Per accedere all’area concerto sarà necessario soltanto ritirare il pass presso l’Infopoint del centro commerciale o presso le postazioni dedicate all’interno del Village. Il giorno dell’evento sarà possibile accedere all’Outlet dalle ore 10 dagli ingressi A e D. L’apertura dell’area concerto è prevista dalle ore 17, con unico ingresso dalla Piazza Verde interna all’Outlet. Per chi arriva in auto sono previsti parcheggi interni all’Outlet (fino ad esaurimento posti disponibili), oltre all’area parcheggio del Centro “Ibisco” di Città Sant’Angelo con trasferimento per l’Outlet mediante servizio gratuito bus navetta dedicato, con partenza dalle 16:30 ogni 10 minuti fino alle 2.15. Shopping e ristoranti saranno aperti fino alla mezzanotte.

Il “Mar de colores European Tour 2019”

Dopo i concerti a Milano e Frosinone dei mesi scorsi e la data di Merano dello scorso 11 luglio, Soler torna in Italia ad agosto con altre tre date all’interno del suo tour europeo che farà tappa anche in Repubblica Ceca, Svizzera, Francia, Olanda, Belgio, Germania, Austria, Polonia, Spagna e Ungheria. I biglietti per i concerti di Castiglioncello e Asiago sono in vendita sul circuito Ticketone. I prezzi partono da 30 euro, mentre a Città Sant’Angelo, come anticipato, l’ingresso è libero e gratuito. Queste le tappe italiane rimaste all’interno del “Mar de colores European Tour 2019”:

Martedì 6 agosto – Città Sant’Angelo (PE), Village Outlet

Mercoledì 7 agosto – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini

Venerdì 9 agosto – Asiago (VI), Piazza Carli

La possibile scaletta

Soler è già in tour da diverse settimane in giro per l’Europa e la scaletta che l’artista spagnolo ha portato sul palco non è mai cambiata troppo da una data all’altra, partendo da uno degli ultimi singoli “La libertad”. Per cui è facile ipotizzare che, anche in questo caso, non ci saranno grossi stravolgimenti rispetto agli appuntamenti più recenti. L’estate italiana è ormai (anche) nei singoli di Alvaro Soler, che quest’anno torna a proporre una delle sue hit per il quinto anno consecutivo. Nel 2015, Soler ha fatto ballare il mondo con “El mismo sol”, brano certificato sei volte disco di platino. L’anno successivo è stato “Sofia” il tormentone dell’anno con i suoi otto dischi di platino e passaggi massicci su tutti i canali di comunicazione. Nel 2017 è stata la volta di “Yo contigo, tu conmigo”, certificato platino, e lo scorso anno è tornato in scena con “La cintura”, certificato anch’esso tre volte disco di platino. Di seguito, per farsi un’idea, la scaletta del concerto dello scorso 29 giugno all’Indian Summer Festival di Broek Op Langedijk, in Olanda: