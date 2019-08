E’ vero, manca ancora un mese, ma le vendite dei biglietti del concerto al Circo Massimo di Roma dei TheGiornalisti pare non stiano andando molto bene ma non per questo l’evento in programma il 7 settembre è a rischio. Il tour nei palasport era partito molto bene tra sold out e date multiple, e ci si aspettava lo stesso risultato anche per il grande evento a Roma. Ma qualcosa è successo in corso d’opera e nonostante il sold out della zona vicina al palco riservata ai possessori dei biglietti più costosi e definita dalla band Love Area, le restanti aree del Circo Massimo non stanno riscuotendo lo stesso successo.



In passato l’arena storica romana è stata teatro dei concerti di gruppi come i Rolling Stones (nel 2014 hanno registrato 70mila presenze) o di cantanti come Bruce Springsteen (60mila nel 2016). Le aspettative, quindi, erano di almeno 50mila spettatori ma a oggi i biglietti venduti sono circa la metà, che per un concerto in un palazzetto sono tantissimi, ma per il Circo Massimo (considerando pure che giocherebbero in casa) no. Non è bastata, dunque e almeno per ora, l’uscita dell’ultimo singolo Maradona Y Pelè, che ha conquistato il disco di platino ma non i piani alti delle classifiche, a far impennare le vendite dei biglietti.



Il gruppo, composto dal leader Tommaso Paradiso (voce, pianoforte, tastiera, sintetizzatore, chitarra), Marco Primavera ( batteria, percussioni, cori) e Marco Antonio “Rissa” Musella (chitarra, basso, tastiera, sintetizzatore, cori), fino ad oggi non ha annunciato nulla e sembrerebbe tranquillo. Gli eventuali ospiti della serata del 7 settembre sono davvero tanti: Calcutta e Franco126 (che con Tommaso Paradiso ha inciso Stanza singola) e poi Gazzelle, Fabri Fibra (con cui hanno inciso Pamplona), Elisa (che canterà in duetto Da sola/In the night), Takagi & Ketra e Dario Dardust Faini.



I TheGiornalisti si sono formati nel 2009, ma hanno visto il vero successo a partire dal 2016 con l’uscita del loro quarto album Completamente Sold Out, certificato disco d’oro dalla FIMI per aver venduto oltre 25mila copie, e il successivo Completamente tour che ha registrato in tutte le sue tappe sold out. Diverse sono state le collaborazioni di successo con diversi artisti, sia dell’intera band che solo del leader Tommaso Paradiso.