Jovanotti in concerto a Fermo: info e scaletta

Sono attesi in 40 mila sulla spiaggia di Lido di Fermo per l’unica tappa marchigiana del Jova Beach Party, in programma sabato 3 agosto. Gli ultimi biglietti sono ancora in vendita sul circuito Ticketone, ma il sold out è dato per scontato. Al solito, la festa inizierà già appena dopo pranzo, con l’apertura dei cancelli alle ore 14 e l’inizio dei live intorno alle ore 16. Jovanotti dovrebbe comparire intorno all’ora di cena, mentre nel pomeriggio si alterneranno sul palco i vari ospiti: Ackeejuice Rockers, Charlie Charles, Dj Ralf, Duo Bucolico, Savana Funk, Selton, Voodoo Sound Club. Imponenti le misure di sicurezza e le disposizioni per la viabilità nella stazione balneare marchigiana. In primis per chi arriva in auto: sono a disposizione sei parcheggi per un totale di 13 mila posti, ma è comunque consigliabile, per chi può, raggiungere l’area del concerto a piedi o in bicicletta. Alla festa si potrà accedere dall’ingresso di via Riva del Pescatore e da un secondo ingresso da via Adami lato nord (ex lottizzazione Cosmo). Un ulteriore ingresso, da via Adami lato sud, sarà riservato solo ai diversamente abili. Punto accoglienza, punto informazioni e biglietterie saranno in funzione in via Adami civico 43-47 piano terra, all’altezza dell’incrocio tra via Riva del Pescatore e via Alcide De Gasperi. Disponibili anche diversi servizi navetta con collegamenti con Fermo centro, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio

Il “Jova Beach Party”

Nonostante le polemiche con le associazioni ambientaliste prima e quella sull’utilizzo dei volontari poi, il “Jova Beach Party” va avanti e andrà avanti come da programma lungo tutta l’estate. Diverse sono le date già sold out, l’ultima ad averlo fatto segnare è la data sulla cima di Plan de Corones. Nei giorni scorsi, poi, Jovanotti ha annunciato che la grande estate dei suoi Beach Party sarà chiusa da un evento finale in programma per il 21 settembre in una location ancora da svelare. Di seguito il cartellone completo degli eventi:

Sabato 3 agosto – Fermo, Lido di Fermo

Mercoledì 7 agosto – Praia a Mare (CS), Lungomare Area Dino Beach

Sabato 10 agosto – Roccella Jonica (RC), Area Natura Village Lungomare Lato Nord

Martedì 13 agosto – Policoro (MT), Spiaggia Torre Mozza – Aquarius – Marinagri

Sabato 17 agosto – Vasto (CH), Lungomare Duca degli Abruzzi

Martedì 20 agosto – Lido degli Estensi (FE), Arenile – Porto Canale SOLD OUT

Sabato 24 agosto – Plan De Corones (BZ) SOLD OUT

Mercoledì 28 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD), Spiaggia Bell'Italia

Sabato 31 agosto – Viareggio (LU), Spiaggia del Muraglione SOLD OUT

Sabato 21 settembre – Festa finale, location da definire

La probabile scaletta

Come già nelle tappe precedenti, Jovanotti ripercorrerà la sua trentennale carriera con i suoi maggiori successi, dagli esordi rap di fine anni Ottanta di “Jovanotti for president” all’ultimo album in studio, “Oh, vita!”, datato 2017. Vedremo se ci sarà spazio per brani dall’ultimo “Jova Beach Party EP”, nato proprio nella fase di avvicinamento al tour estivo, almeno per il singolo “Nuova era” con Dardust. Il live dovrebbe durare un paio d’ore. Di seguito la scaletta del concerto dell’artista toscano a Viareggio, tenutosi martedì 30 luglio sulla Spiaggia del Muraglione: