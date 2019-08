Gazzelle in concerto a Senigallia: info e scaletta

Gazzelle sta continuando il suo giro per l’Italia con il “Punk tour estate 19”. La prossima tappa in calendario è Senigallia: sabato 3 agosto il cantautore romano si esibirà sul palco estivo del Mamamia Festival. Il concerto era inizialmente in programma per marzo, ma data la grande richiesta da parte del pubblico l’organizzazione ha deciso di posticiparlo all’estate, nel grande giardino all’aperto del club. Di seguito trovate tutte le info utili per arrivare preparati all’evento: orari, biglietti e le canzoni in scaletta.

Gazzelle al Mamamia Festival di Senigallia: tutte le info sul concerto

Dopo una serie di date nei palazzetti e nei club, con l’arrivo della bella stagione il tour di Gazzelle sta proseguendo nei festival all’aperto di tutta Italia. Il “Punk tour estate 19” farà tappa nel giardino del Mamamia di Senigallia (AN); l’appuntamento è per la serata di sabato 3 agosto. L’orario di apertura delle porte è fissato per le 20:30, mentre l’inizio del concerto è previsto per le ore 22:00. I biglietti per assistere al live di Gazzelle sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati, oppure direttamente in cassa la sera stessa dell’evento. Il prezzo (posto unico) è di 25 euro + diritti di prevendita. Tutti i biglietti precedentemente acquistati per la data prevista lo scorso 30 marzo rimangono validi per questo concerto. Dopo l’esibizione di Gazzelle, la festa continuerà con l’aftershow e musica per tutti i gusti fino a tarda notte (ingresso 15 euro con drink compreso). Il Mamamia si trova in via Giambattista Fiorini 23 a Senigallia (AN). Per l’occasione, sabato 3 agosto sarà a disposizione un servizio navetta gratuito, attivo tutta la notte, dalla stazione di Senigallia. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare l’evento Facebook o a scaricare l’app ufficiale del Mamamia, dove sono inseriti tutti gli aggiornamenti.

La possibile scaletta del concerto

Il 2019 di Gazzelle è l’anno di presentazione live del suo ultimo album “Punk”, uscito il 30 novembre 2018. Durante il tour, il cantautore romano ha portato sul palco i singoli che hanno anticipato l’uscita del disco: “Tutta la vita”, “Sopra” (attualmente certificata platino) e “Scintille”, così come altre canzoni che ne fanno parte. Sicuramente presente in scaletta il nuovo singolo dell’estate “Polynesia”, pubblicato lo scorso giugno. Nei live ci sarà spazio anche per i precedenti successi di Gazzelle come “Meglio così”, “Nero”, “Martelli” e i brani del precedente album “Superbattito”: “Zucchero filato”, “Quella te”, “Non sei tu”. Testi malinconici sopra musica pop, tutti da cantare. In questi ultimi anni il cantautore romano ha conquistato una fetta di pubblico sempre più grande, meritandosi il tutto esaurito anche nei palazzetti. Di seguito riportiamo, come linea guida, la scaletta seguita durante i precedenti concerti del “Punk tour estate 19”. Ricordiamo che le canzoni portate in scena a Senigallia, così come nelle prossime date, potrebbero sempre subire variazioni in base alle scelte dell’artista.