Dove andiamo stasera? Dj, club e musica ad agosto

Non soltanto Ferragosto, nel calendario d’agosto delle principali discoteche italiane e dei festival. Tantissime le proposte, con la presenza di moltissimi top dj, che evidentemente amano l’Italia come poche altre nazioni al mondo, non soltanto per i robusti cachet che vengono loro conferiti

Il nostro itinerario non può non partire dalla Romagna, sempre e comunque un riferimento per chi ami la musica elettronica. Alla Villa Delle Rose di Misano Adriatico spiccano tra i suoi special guest Luca Agnelli (mercoledì 7), Bob Sinclar (mercoledì 14), Sven Väth (giovedì 15) e Ilario Alicante (mercoledì 21): musica house e techno in puro stile Ibiza. Al Peter Pan di Riccione tutti i lunedì Ritmi con Ralf, il dj preferito di Jovanotti. Sonorità invece più urban al Pineta di Milano Marittima tutti i martedì dal 6 agosto con RICHBITCH e KAY, quest’estate resident sia all’Hï che all’Ushuaïa, nonché fresco produttore di “Me Gusta”, il nuovo disco di Valeria Marini. La Rimini Beach Arena miscela invece hip hop italiano con la cosiddetta EDM, acronimo di Electronic Dance Music, quella che si era soliti definire “musica commerciale” per contrapporla a quella cosiddetta di tendenza (house e techno). In calendario Anastasio, Alok e Burak Yeter (sabato 3), Achille Lauro e Afrojack (sabato 10), Boomdabash e Steve Aoki (martedì 13), Don Diablo e Gigi D’Agostino (mercoledì 14): per chi invece voglia provare un party in barca con tanto di console e dj, Wave Music Boat torna sabato 3 e sabato 31 agosto con Detlef e Mat.Joe. Partenza da Porto Verde e arrivo al Porto di Rimini entro le 21.30.



Nel Triveneto, sono Jesolo e Lignano Sabbiadoro sono le realtà più rilevanti: sabato 3 alla Piazzetta del Faro a Jesolo arrivano Carl Cox e Jamie Jones; a seguire afterparty al Muretto. Sempre al Muretto giovedì 15 Loco Dice e Ilario Alicante. Al King’s, sempre a Jesolo, venerdì 9 arrivano le NERVO e mercoledì 14 Lost Frequencies. Al Kursaal di Lignano Sabbiadoro lunedì 12 Joe T Vannelli, Santé e Sidney Charles martedì 15 agosto. In Trentino, l’Hexen Klub di Canazei è aperto al martedì e al sabato. Navigando verso Sud, in Salento la Pirex Arena di Santa Cesarea Terme propone il 14 e il 15 agosto Amelie Lens, Luciano, Laurent Garnier, Peggy Gou, Seth Troxler. In Sardegna mercoledì 14 torna a La Maddalena Holi Dance Festival, il festival dei colori, con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, ovvero il Deejay Time al gran completo; all’Ambra Night di San Teodoro special guest Ralf (6 agosto), Loco Dice (8) e Ilario Alicante (13). Nel siculo Parco Archelogico di Selinunte, infine, sabato 17 agosto Carl Cox e Nic Fanciulli.