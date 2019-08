Carl Brave e Myss Keta in concerto a Patti: info e scaletta

Sarà la serata di punta dell’Indiegeno Fest. Sabato 3 agosto a Patti per la seconda serata del festival sulla spiaggia di Patti Marina, dopo la prima firmata da Canova, Fiuminacci e Franco126, tocca a Carl Brave e Myss Keta, anticipati da Mox e Avincola. Biglietti ancora disponibili sul circuito Ticketone al prezzo unico di 23 euro, inizio previsto per le 20. Dopo le prime tre serate sulla spiaggia, il festival si sposterà nel centro storico di Patti per due serate a ingresso libero. Il tramonto del 7 agosto sarà l’incantevole scenario che ospiterà il Secret Artist nella Riserva Naturale di Marinello, mentre la chiusura sarà affidata all’evento all’alba nel Teatro Greco di Tindari con Daniele Silvestri e Yuman.

La probabile scaletta di Myss Keta

Myss Keta continua a girare l’Italia (e non solo) con il suo piccantissimo show. Un tour che si arricchisce continuamente di nuovi appuntamenti, che arriveranno senza soluzione di continuità fino a ridosso della partenza del tour europeo, che inizierà il 19 ottobre a Zurigo. Nel live siciliano di Myss Keta non potranno mancare le sue hit ormai più consolidate, come “Milano Sushi & Coca”, il brano che l’ha lanciata partendo dal mondo dei social, passando per “Una donna che conta”, “Irreversibile” e “Una vita in capslock”. Ma poi non mancheranno di certo i brani tratti dal suo ultimo disco, “Paprika”, a partire dal singolo con Gué Pequeno “Pazzeska”. Il disco è ricco di featuring, con collaborazioni con Mahmood, Gabry Ponte, Gemitaiz, Luché e molti altri. I suoi live sono assolutamente imprevedibili, come imprevedibili sono le sue scalette. Proviamo ad ipotizzarne una basandoci sui suoi ultimi concerti:

Milano Sushi e Coca Una donna che conta Botox Le ragazze di Porta Venezia La casa degli specchi Pazzeska Irreversibile Una vita in capslock La scimmia è pazza In gabbia (non ci vado) Le faremo sapere Adoro Burqa di Gucci Monica Xananas

La probabile scaletta di Carl Brave

Carl Brave è nel pieno del suo lungo tour estivo con date in tutta Italia, tra festival e live all’aperto. Dopo un inverno di concerti nei teatri, la tournée estiva ha preso il via il prossimo 8 giugno con la data in programma al Nameless Music Festival di Barzio (LC), per poi proseguire fino al mese di settembre. I biglietti per il “Summer tour” sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi partono da 20 euro più diritti di prevendita e variano a seconda della data selezionata. A ottobre, invece, l’artista romano partirà alla conquista dell’Europa, con una lunga serie di date nelle principali città europee. La scaletta del tour estivo di Carl Brave è incentrata sul recente successo discografico “Notti Brave” (2018) e l’ep “Notti Brave (After)”, apprezzatissimo sequel dell’album da disco di platino. Il cantautore romano porterà sicuramente in scena anche alcuni dei successi musicali che hanno costellato la sua carriera, come “Fotografia”, “Chapeau” e “Camel Blu”. Di seguito, la scaletta del concerto dello scorso 18 luglio all’Arena del Mare di Genova, per farsi un’idea di quella che potrà essere la setlist del live in terra pugliese: