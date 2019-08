Al Primo Piano c'è la melanconia di Beppe Stanco

In un’estate di duetti e reggaeton, arriva Al Primo Piano di Beppe Stanco, un brano caratterizzato da atmosfere acustiche che lasciano un sapore malinconico ma estivo, ed un ritmo dolce che fa scorrere le immagini del testo in modo intenso e molto a fuoco. Beppe Stanco, cantautore e produttore, nonché direttore Artistico di vari festival in Italia e in America, (Premio Lunezia, NYCanta e Special Festival in collaborazione con Annfas), ritorna nel 2019, in concomitanza con i suoi 40 anni e pubblica un brano dopo un periodo di stop dedicato a produzioni per altri artisti.



La regia del video è stata affidata a Cesare Rascel, figlio del celebre Renato, che ha scelto Roma come location naturale per questo brano, così maturo e consapevole. L'artista all'interno del video è accompagnato da tre splendide attrici, Marina Graziani, Martina Sissi Farruggia e Juliana Moreira, protagonista del video, che recita la parte della donna che rende Tutto Possibile.



L'autore immagina i piani di un palazzo come le fasi di una storia; al primo piano conosci una persona e la frequenti, al secondo piano inizi una convivenza, al terzo piano magari il matrimonio, al quarto un figlio e così via... In questo caso la storia è di una persona che si ferma sempre Al primo piano, senza lasciarsi mai coinvolgere del tutto. Il video si ispira a questo concetto rappresentando una lunga camminata sulla banchina del Lungo Tevere dove sono affisse una serie di foto di donne che vanno a rappresentare le storie passate. Il protagonista camminando le strappa una a una. Durante il percorso alcune di queste relazioni prendono vita e le figure femminili lo accompagnano per parte del cammino, rappresentando le tre emozioni della relazione: l'euforia dell'incontro, il decadimento delle aspettative e l'inevitabile separazione. Nel protagonista si può identificare il desiderio di solidificare la relazione che però è sopraffatto dal timore di concretizzare.



Non fumo neanche più le sigarette

Mi drogo di kebab e di dirette

Io che non ho pensato mai ad una storia vera, io che non ho pensato mai di andare allo stadio...



Queste alcune delle immagini che Beppe Stanco canta, per descrivere un single adulto che trova rifugio nel cibo take-away e nella tv di routine, ma che lascia uno spiraglio a tutto ciò: "Non ho pensato mai di andare allo stadio, ma quest'anno la serie B mi ha preso sul serio, quindi...TUTTO E' POSSIBILE.