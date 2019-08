Playlist da viaggio, le migliori canzoni da ascoltare

Agosto, tempo di vacanze, di lunghi viaggi, spostamenti e avventure da vivere con la famiglia, gli amici o la persona della vita. Un viaggio in auto non può fare a meno di avere una colonna sonora all’altezza che possa fare da accompagnamento e alleviare lo stress e la tensione in caso di traffico elevato. Cantare in compagnia durante il tragitto è uno dei ricordi più belli che una persona può avere della propria vacanza. Se prima si utilizzavano musicassette e cd, ora si va a caccia di playlist sfornate appositamente dalle tante piattaforme di streaming. Per chi però è appassionato di musica, c’è bisogno di qualche suggerimento per costruire la propria playlist fai da te. La regola è quella di puntare a evergreen associati al viaggio, canzoni che si possano cantare a squarciagola. Abbandoniamo quindi i brani più recenti e puntiamo ai classici. Da Vasco Rossi a Cesare Cremonini per tenere alta la bandiera dell’Italia, mentre per l’estero ecco tra gli altri Queen, Oasis, The Beatles.

Da Vasco Rossi a Claudio Baglioni

Tra i 16 brani che formano l’ideale playlist da viaggio, non può mancare “Ti prendo e ti porto via” di Vasco Rossi. Sulla falsariga del brano del rocker di Zocca, ecco “Ti porto via con me” di Jovanotti. Il tema del viaggio è stato affrontato da numerosi cantautori italiani e Daniele Silvestri ha scelto sfumature di suoni greci per la sua “Il Viaggio (Pochi grammi di coraggio). Tra le hit preferite per chi decide di costruire la sua playlist prima di partire c’è “Nord Sud Ovest Est” degli 883, in buona compagnia con “Rotolando verso sud” dei Negrita e “Buon Viaggio (Share the love) di Cesare Cremonini, divenuta in pochi anni un must per le vacanze. Tra le canzoni presenti c’è anche la storica “Strada Facendo” di Claudio Baglioni. La rappresentanza italiana è chiusa da Marco Mengoni e la sua “Parole in circolo” con un crescendo che può essere cantato a squarciagola da tutti.

Da Ray Charles ai Maroon 5

Gli otto brani stranieri per la playlist da viaggio toccano varie epoche musicali. “Hit the road Jack” di Ray Charles introduce agli anni 60, “Drive My Car” dei Beatles non può mancare, si vira poi verso i Queen e la loro “Don’t Stop Me Now”, ritmo travolgente e la carica giusta per sostenere un lungo viaggio. “Africa” dei Toto ci permette di tuffarci nei mitici anni 80, mentre gli anni 90 sono ben rappresentati dagli Oasis con la storica “Wonderwall”. Se si parla di viaggi, di ritmo e di canzoni da cantare c’è posto anche per i Red Hot Chili Peppers. Tra le preferite del gruppo per chi deve viaggiare c’è “Californication”. Un tocco esotico viene dato da “Hoy” di Gloria Estefan, perché in estate non può mai mancare. La playlist da viaggio è completata da “This Love” dei Maroon 5, primo grande successo del gruppo statunitense.

La playlist da viaggio