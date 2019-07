Tiromancino in concerto a Lecce: info e concerto

Conclusa la tournée invernale nei teatri, con la bella stagione i Tiromancino si sono spostati nelle location all’aperto per un “Summer tour 2019” con tappe in tutta Italia. Il prossimo appuntamento in calendario è il concerto dell’1 agosto a Lecce, nel Parco di Belloluogo. Di seguito riportiamo tutte le informazioni utili per arrivare preparati a questo live show: orari, biglietti e la possibile scaletta seguita dalla band di Federico Zampaglione.

Tiromancino a Lecce: tutte le info sul concerto

Dopo il tour teatrale andato in scena nei mesi scorsi, i Tiromancino sono attualmente impegnati con la tournée estiva a supporto del loro ultimo album, “Fino a qui”, uscito il 28 settembre 2018. Anche per questa tranche di date all’aperto, ad accompagnarli sul palco ci sarà l’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno. Tra le orchestre sinfoniche più importanti a livello europeo, l'ensemble ha collaborato tra gli altri con Sting, Kylie Minogue, Robbie Williams, Sam Smith e Luis Bacalov. Il prossimo concerto in calendario per il “Summer tour 2019” si terrà giovedì 1 agosto a Lecce, nel verde del Parco di Belloluogo. L’orario d’inizio del live è fissato per le 21:00, ma per evitare file è sempre consigliato arrivare alla venue con largo anticipo. I biglietti per assistere allo show sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo varia in base alla tipologia di posto selezionata: 42 euro + diritti di prevendita per il primo settore (più vicino al palco) e 35 euro + d.p. per il secondo settore. Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di sei biglietti per ciascun utente. Il Parco di Belloluogo è lo spazio verde più grande di Lecce, situato proprio alle porte della città.

La possibile scaletta del concerto

«Sarà uno spettacolo speciale, in cui punteremo a valorizzare l’aspetto ritmico delle nostre canzoni, preparatevi, perché ci sarà da ballare!», queste le parole con cui Federico Zampaglione ha descritto il “Summer tour 2019” dei suoi Tiromancino. Durante i concerti estivi, la band ripercorrerà trent’anni di carriera presentando al pubblico i brani più amati e significativi, fra passato e presente. In scaletta non potranno mancare i loro più grandi successi, tra cui “La descrizione di un attimo”, “Imparare dal vento”, “Nessuna certezza”, “Amore impossibile”, “Due destini” e tante altre canzoni indimenticabili. Nel corso delle date in programma per quest’estate, si avrà la possibilità di ascoltare per la prima volta dal vivo il nuovo singolo “Vento del sud” (uscito il 20 giugno 2019): un pezzo costruito su calde e ritmate atmosfere tropicali, che segna il ritorno dei Tiromancino in Virgin / Universal Music Italia. Presenti in scaletta anche altri brani recenti, contenuti nel loro ultimo disco “Fino a qui”, come “Sale, amore e vento” e “Noi casomai”. Di seguito, come linea guida, riportiamo la scaletta seguita dai Tiromancino durante le precedenti tappe del “Summer tour 2019”; le canzoni presentate al concerto di Lecce potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte della band.