A “Notti di Musica al Castello”, la rassegna promossa dal Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli nell’ambito di ArtCity 2019, giovedì 1 agosto a Castel Sant’Angelo (ore 21.00 – Cortile di Alessandro VI), sarà protagonista il piano di Remo Anzovino.



Considerato da critica e pubblico uno dei più originali e innovativi compositori in circolazione e uno dei massimi esponenti della musica strumentale italiana, Anzovino ha firmato musiche da film in Italia e all’estero ed è reduce dai Nastri D’Argento, con menzione speciale per il suo lavoro sulla musica per l’arte, e dall’International House di Osaka. Le colonne sonore composte per i film de “La Grande Arte al Cinema” sono state pubblicate in tutto il mondo e accolte trionfalmente dai media internazionali, che nell’unicità del linguaggio del compositore hanno riconosciuto l’importanza della sua forza narrativa, il talento per la melodia e l’intelligenza compositiva.



Il concerto fa parte della rassegna “Pianissimo” che all’interno delle “Notti di musica al Castello” è interamente dedicata al pianoforte e ai suoi virtuosi talenti nazionali ed internazionali. Gli eventi di Castel Sant’Angelo rientrano in ART CITY-Estate 2019, un progetto organico di oltre cento iniziative di arte, architettura, letteratura, musica, teatro, danza e audiovisivo realizzato dal Polo Museale del Lazio in musei e altri luoghi d’arte di Roma e della regione.