Negrita in concerto a Francavilla al Mare: info e scaletta

Per festeggiare i 25 anni di carriera, i Negrita hanno scelto il modo migliore per se stessi e per i loro fan. La band ha infatti organizzato un intero anno di concerti per soddisfare la voglia di live e portare in giro tutta l’energia che da sempre li caratterizza. Dopo le prime tappe di luglio, chiuderanno il mese con un concerto a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. Lo spettacolo fa parte del tour “Teatrale plus”. Si tratta di una naturale evoluzione dei concerti primaverili tenuti a maggio e partiti da Assisi. In questo caso, rispetto alla precedente leg, il gruppo alternerà brani acustici ed elettrici, in un mix in grado di descriverne al meglio entrambe le anime. Nell’ultima mezz’ora di concerto le chitarre acustiche lasciano il posto a quelle elettriche per scatenare il pubblico con i brani più rock della loro carriera. Lo spettacolo si terrà in piazza Sant'Alfonso e avrà inizio alle ore 21.30. I biglietti sono ancora disponibili e in vendita su TicketOne: posto Unico Numerato 20,00 + diritti di prevendita

Il tour estivo dei Negrita

Il concerto dei Negrita a Francavilla al Mare è l’ennesima data del lungo tour che la band ha organizzato per l’estate. Dopo torneranno con nuove date per continuare i festeggiamenti anche in autunno così come annunciato sui social: «Non sappiamo bene perché, ma più diventiamo grandi e meno abbiamo voglia di stare a casa. Vogliamo festeggiare tutto l’anno insieme a voi, quindi mettete in valigia abiti adatti a tutte le stagioni. Per l’autunno vogliamo tenervi ancora un po’ sulle spine, ma fidatevi: sarà un party senza fine!». Queste le date in calendario per l’estate 2019:

3 agosto Arena Plautina, Sarsina

4 agosto Arena Live, Chioggia (VE)

6 agosto Teatro della Laguna, Orbetello

8 agosto Teatro di Verdura, Palermo

9 agosto Scalinata della Cattedrale, Noto

11 agosto Piazza Papa Giovanni XXIII, Francavilla Fontana

13 agosto Castello Pasquini, Castiglioncello Festival, Castiglioncello (Li)

16 agosto Grandi eventi 2019, Riola Sardo (Or)

17 agosto Arena Fenicia Festival, S. Antioco (Ci)

Un anno ricco per i Negrita che oltre alla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “I ragazzi stanno bene” e al Concerto del Primo Maggio, hanno pubblicato anche una raccolta: La band, attualmente composta da Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi, Cesare “Mac” Petricich, Giacomo Rossetti, Guglielmo Ridolfo e Gagliano Cristiano Dalla Pellegrina, ha pubblicato “I ragazzi stanno bene 1994-2019” che racchiude il meglio di quindici album e di una carriera versatile.

La possibile scaletta

Ecco la possibile scaletta del concerto dei Negrita a Francavilla al Mare e che dovrebbe ricalcare quella eseguita a Roma per il Rock in Roma lo scorso 9 luglio: