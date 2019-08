Continua l'anno meraviglioso (e non poteva essere che questo l'aggettivo visto dove si svolge la manifestazione) di Ermal Meta, che per altro gioca in casa viste le sue radici pugliesi: è stato attribuito a lui il Premio Modugno 2019 e gli verrà consegnato nel corso della serata Meraviglioso Modugno in programma il 6 agosto a Polignano a Mare (ore 21.15 ingresso libero informazioni 0804252336 - settore.turismo@comune.polignanoamare.ba.it).



Nelle motivazioni che hanno portato questo riconoscimento, istituito dalla Famiglia Modugno, a Ermal meta si legge: "Il Cantattore sempre attento alla Scrittura della Canzone d’Autore Italiana” da un lato e “all’Interpretazione” dall’altro, come nella sua personale e straordinaria versione di Amara Terra Mia. Il Premio Modugno verrà assegnato per la prima volta durante la IX Edizione di Meraviglioso Modugno che ha visto proprio Ermal Meta co-conduttore e interprete nel 2016. Sul palco allestito a Polignano a Mare anche Giordana Angi, Avion Travel, Luca Barbarossa, Cordio, Dimartino, La Scapigliatura, Shade, Anna tatantgelo e Alberto Urso. Meraviglioso Modugno in questo 2019 celebra i sessant’anni di Piove e il tema della serata è proprio Una goccia nel mare.



Meraviglioso Modugno è promosso da Comune di Polignano, Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese/Puglia Sounds con la direzione artistica di Stefano Senardi e Maria Cristina Zoppa (Rai Radio Live). Presentano Maria Cristina Zoppa, Diodato e Marco Cocci.