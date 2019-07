Tool, il nuovo album è "Fear Inoculum"

I Tool stanno tornando e, con un post sui social, Maynard James Keenan e soci hanno annunciato tutti i dettagli. Dopo tredici anni, la band farà uscire un nuovo album dal titolo “Fear Inoculum”, disponibile da venerdì 30 agosto.

Tutto quello che sappiamo sul nuovo album dei Tool

“Fear Inoculum” sarà quasi certamente prodotto Joe Barresi e mixato da Bob Ludwig, che hanno già lavorato al precedente disco dei Tool, “10,000 days”, uscito nel 2006. Il nuovo album dei Tool è stato registrato a partire da marzo 2018 nei Gateway Mastering Studios di Portland, in Messico. Le prime tracce a essere registrate sono state quelle del batterista Danny Carey, seguite da quelle del bassista Justin Chancellor. Molto probabilmente, “Fear Inoculum” conterrà anche i due brani “Descending” e “Invincible”, che la band ha proposto nel corso dell’ultimo tour. Per il resto della tracklist bisognerà aspettare le comunicazioni successive. Prima dell’annuncio della data ufficiale di pubblicazione, i Tool avevano pubblicato un teaser sui social in cui, oltre a presentare il nuovo lavoro discografico, hanno presentato anche il nuovo logo. Da alcune indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, pare che i Tool siano al lavoro anche con David Lynch.

Contemporaneamente, la band californiana ha annunciato anche la diffusione in streaming dell’intero catalogo dei Tool, a partire da venerdì 2 agosto. Precedentemente era già stato diffuso lo streaming di “72826”, demo del 1991 che ha segnato il debutto della band in digitale. Keenan ha affermato che è arrivato il momento di adeguarsi al resto del mondo e a ciò che richiede il mercato, per cui proveranno anche a uscire su Spotify.

Fear Inoculum, quinto album in studio della band

“Fear Inoculum” sarà il quinto album in studio della band californiana. Sono diversi mesi che i Tool si divertono a lanciare anticipazioni sul nuovo lavoro discografico, accrescendo la curiosità intorno all’album. Maynard James Keenan ha dichiarato che la gestazione del disco è stata simile a quella di “Chinese Democracy” dei Guns N’Roses, arrivato a 25 anni di distanza dal precedente.

Per incuriosire ancora di più i fan, la band aveva realizzato un pesce d’aprile, pubblicando un finto singolo: 38 minuti in cui l’unico suono era costituito dal canto dei grilli. Grande delusione per chi aspettava nuova musica ma nel giro di qualche settimana i Tool si sono fatti perdonare, annunciando l’imminente pubblicazione del nuovo album. L’uscita di “Fear Inoculum” all’inizio era prevista proprio per aprile, Keenan aveva scritto su Twitter che la lavorazione era a buon punto: «Aggiornamento: voci-guida registrate da un bel po’. Adam Jones è immerso nelle chitarre, adesso. Poi faremo le voci definitive. Correzioni. Mix. Correzioni. Master. Correzioni. Manca ancora molto ma siamo molto più vicini. Tool. 2019». C’è voluto un po’ di più ma ora la data è ufficiale: il nuovo album dei Tool sarà disponibile in tutti i negozi, fisici e digitali, a partire da venerdì 30 agosto.

Nel frattempo, la band è stata impegnata con un lungo tour che li ha visti toccare, per un’unica data, anche il nostro Paese. I Tool sono stati gli headliner della prima data del Firenze Rocks, alla Visarno Arena. Ultima data del tour estivo, il 2 luglio a Lisbona.