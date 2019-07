Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana in concerto: le date

Anche ad agosto e settembre Renzo Arbore torna in tour con l'Orchestra Italiana. Tutte le date in programma e la possibile scaletta

A 28 anni dalla formazione dell’Orchestra Italiana, anche quest’estate Renzo Arbore torna in tour per promuovere la musica napoletana classica in Italia e all’estero. Un sodalizio di grande successo che dal 1991 gira il mondo registrando sold out in serie e raccogliendo i consensi di pubblico e critica. Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana è diventato un marchio di fabbrica con tantissime pubblicazioni discografiche e numerosi eventi internazionali che hanno ulteriormente dato prestigio al progetto. Un repertorio di canzoni indimenticabile e che hanno segnato la storia della musica, valorizzate dall’Orchestra grazie a solisti di grande talento.

Il tour estivo di Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana

Anche quest’estate quindi ci sarà la possibilità di ammirare dal vivo lo spettacolo di Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana. Questo il calendario completo dei concerti per i mesi di agosto e settembre:

2 agosto Aosta (Teatro Romano)

12 agosto Vasto (Aqualand)

14 agosto Diamante (Teatro dei Ruderi di Cirella)

17 agosto Jenne (Campo Sportivo)

20 agosto Rocca Imperiale (Lungomare)

24 agosto Lignano Sabbiadoro (Area Alpe Adria)

30 agosto Marina di Pietrasanta (La Versiliana)

1 settembre Molfetta (Banchina San Domenico)

7 settembre Palermo (Teatro di Verdura)

21 settembre Salerno (Nuova Stazione Marittima)

28 settembre Gragnano (Festa della Pasta)

Renzo Arbore sarà accompagnato dalla voce di Gianni Conte, Barbara Buonaiuto, Mariano Caiano e i virtuosismi vocali e ritmici di Giovanni Imparato. La direzione orchestrale e il pianoforte sono affidati a Massimo Volpe, fisarmonica e piano di Gianluca Pica, le chitarre di Michele Montefusco, Paolo Termini e Nicola Cantatore, le percussioni di Peppe Sannino, la batteria di Roberto Ciscognetti, il basso di Massimo Cecchetti e, dulcis in fundo, gli struggenti e festosi mandolini di Raffaele La Ragione, Salvatore Esposito, Salvatore della Vecchia. «La scaletta del concerto - spiega Renzo Arbore - coniuga il nuovo e l’antico suono di Napoli: voci e cori appassionati, girandole di assoli strumentali, un’altalena di emozioni sprigionate dalle melodie della musica napoletana che evocano albe e tramonti, feste al sole e serenate notturne, gioie e pene d’amore. Al suono di “Reginella”, ad esempio - aggiunge lo showman - vedo il pubblico (di tutto il mondo) cantare a squarciagola il ritornello di questo celebre brano e, magicamente, farsi trasportare proprio là (a Napoli) nella terra da dove quelle emozioni sono partite».

La possibile scaletta

Facendo riferimento al concerto tenuto all’Arena Flegrea di Napoli l’11 luglio scorso, è possibile ricostruire la scaletta. Si inizia con "Era de maggio" (di Salvatore Di Giacomo), uno dei brani più amati dallo showman e poi prosegue con numerosi e commoventi omaggi ai grandi della cultura partenopea e italiana. Da "Reginella" di Roberto Murolo a "’O sarracino" di Renato Carosone, da "Piove" di Domenico Modugno” a "’O surdato ‘nnamurato". Nella seconda parte dello spettacolo Renzo Arbore ripercorre anche alcuni suoi grandi successi legati ai suoi più amati programmi, come "Cacao meravigliao", "Vengo dopo il tiggì", "Ma la notte no", "Sì la vita è tutta un quiz". Tra gli altri brani eseguiti ci sono anche "Maruzzella", "Funiculì Funiculà", "Guaglione", "Luna rossa", "Pecché nun ce ne jammo in America" e "Aummo aummo". Tre ore di musica e di continuo dialogo con il pubblico presente.