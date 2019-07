Fabio Milella ci porta in bilico sulle nostre emozioni

(@BassoFabrizio)



Non si può affrontare le proprie emozioni senza una giusta preparazione. Che diventa ancora più importante se sulle emozioni ti muovi precario ecco perché Fabio Milella, grande ritorno il suo, apre il suo album In bilico sulle nostre emozioni, con una virtuosa introduzione acustica. Poi arriva la title track e capisci subito che viaggio ti attende.



Fabio ci hai imposto una lunga attesa.

A dire il vero i primi germi di questo disco nascono anni fa a Milano, prima del mio ritorno in Puglia.

Riscontri?

Feci ascoltare un paio di brani a Pacifico, lI sottofondo del dolore e Gli sguardi delle 6. Poi mi sono fermato.

Cosa ti ha fatto ripartire?

Ho ritrovato Tommaso, il mio vecchio bassista, e ho ripreso in mano gli inediti.

Risultato?

Il disco. Ma prima ci sono una scrittura impegnativa e il fattore emotivo da gestire.

Come lavori?

Per immagini. Traduco in parole quello che ospito in testa e nel cuore.

Parliamo di qualche canzone: Ipocrisia.

E' quell'idea che rende le persone avvezze a vivere in un modo poco reale. E' quell'idea che porta una persona a ripetere i suoi gesti quindi se tu la perdi puoi sorridere pensando che chi arriva dopo è a forte rischio di ricevere lo stesso trattamento ipocrita.

Tu canti: voglio sbagliare solo con le mie parole.

Perché a volte sbagli perché credi nelle parole altrui. Il messaggio è che il compromesso non è per una persona vera e sincera.

In Resto qui metti tutta la delusione amorosa.

A volte, quando un amore finisce, ci si fa talmente male che comprendi che non solo non può esserci un ritorno ma neanche amicizia.

Però c'è un campanello...

E' per la porta dell'anima. Ma se di là è vuoto?

Progetti live?

Ci stiamo lavorando. E' un album complesso da eseguire dal vivo, servono molti musicisti. Lo stiamo riarrangiando per proporlo in maniera più snella.