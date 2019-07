Sting in concerto al Lucca Summer Festival: info e scaletta

La grande paura è alle spalle. Dopo le sei date cancellate a inizio luglio a causa di un problema di salute (un’infezione alla gola), nessun problema per il ritorno in Italia di Sting, che lunedì 29 luglio sarà in piazza Napoleone a Lucca per il concerto di chiusura del Lucca Summer Festival 2019. Il sold out è servito già da mesi (come anche per la data del 30 luglio a Padova). Saranno in oltre novemila ad assistere al live dell’ex Police, che torna in quella Toscana dove vive per parecchi mesi all’anno. L’orario di inizio è quello delle 21.30.

Il “My Songs Tour”

Era partito dall’Italia lo scorso 22 maggio, con la comparsa sul palco del Radio Italia Live, il nuovo tour di Sting. Neanche il tempo di chiudere il tour mondiale con Shaggy (conclusosi il 25 maggio a Manchester) e in un paio di giorni l’artista britannico è ripartito di nuovo per aprire il nuovo ciclo di concerti nel quale presenterà “My Songs”. Da Milano, il “My Songs Tour” ha fatto il giro d’Europa durante questa prima metà di estate, tornando in Italia per altre due date: il 29 luglio a Lucca, in piazza Napoleone, per il Lucca Summer Festival ed il giorno successivo, il 30 luglio, al Teatro Geox di Padova. Sting ha comunque già annunciato che sarà di nuovo in Italia il 29 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (MI): biglietti già in vendita sul circuito Ticketone. Di seguito tutte le date rimanenti in Europa del “My Songs Tour”, che in autunno si dividerà tra Vecchio Continente, America e Giappone:

Lunedì 29 luglio – Lucca, Piazza Napoleone SOLD OUT

Martedì 30 luglio – Padova, Gran Teatro Geox SOLD OUT

Giovedì 1 agosto – Colmar, Foire aux Vins de Colmar

Venerdì 2 agosto – Monte Carlo, Sporting Summer Festival

Venerdì 23 agosto – Highland Park, Ravinia Festival Park

Sabato 24 agosto – Highland Park, Ravinia Festival Park

Lunedì 26 agosto – Vienna, Wolf Trap

Martedì 27 agosto – Vienna Wolf Trap

Mercoledì 28 agosto – Vienna Wolf Trap

La probabile scaletta

Come l’ultimo album “My Songs”, anche il tour omonimo vede Sting alle prese con la rivisitazione dei migliori brani della sua lunghissima carriera, divisa tra i Police e quella da solista. Di seguito, per farsi un’idea di quella che potrebbe essere la scaletta che presenterà a Lucca, ecco la setlist del concerto dello scorso 27 luglio a Vitrolles, in Francia: