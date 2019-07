Ramones: il nuovo album a settembre

Fu il primo album live dei Ramones, nel 1979. A settembre, quarant’anni dopo, “It’s Alive!” tornerà nei negozi fisici e virtuali in una nuova versione, con il suono rimasterizzato ed esteso e con tre concerti inediti dello stesso tour. Registrato a Londra durante il concerto di capodanno 1977 e pubblicato come doppio album un anno e mezzo dopo, “It's Alive: 40th Anniversary deluxe edition” sarà disponibile dal 20 settembre per l’etichetta Rhino. Prodotto in edizione limitata e numerata di ottomila copie, il cofanetto si presenta in un libro con copertina rigida. Le note di copertina sono scritte dal leggendario produttore e musicista Steve Albini e da Ed Stasium, il quale ha prodotto e assistito “It's Alive” e rimasterizzato tutta la musica inclusa nella raccolta. È la prima volta che viene pubblicato su vinile negli Stati Uniti. Il disco è già in preorder su Amazon a 70,04 euro.

I Ramones oggi

I Ramones si sono sciolti nel 1996 e ad oggi non resta in vita nessuno dei membri originari della band. L’ultimo a scomparire, in ordine di tempo, è stato Tommy nel 2014 e così oggi a portare in giro per il mondo la bandiera della band è molto spesso Marky, che sostituì proprio Tommy alla batteria a partire dal 1978. La sua attività, nonostante i 63 anni, va a gonfie vele e non è raro incontrarlo in giro per l’Italia con live e comparsate varie. Di recente, il 14 luglio, è transitato a Merate (LC) insieme alla sua band di supporto, i Marky Ramone’s Blitzkrieg nelle cui fila milita anche l’ex Bad Religion Greg Hetson. Marky continua a portare in tour in tutto il mondo i successi dei Ramones, conosciuti ormai da tutte le generazioni: da “Pet Sematary” a “I Don’t Want to Grow Up”, da “I Wanna Be Sedated” a “Blitzkrieg Bop”.

La tracklist di “It's Alive: 40th Anniversary deluxe edition”

“It's Alive” è l'ultimo album in cui compaiono tutti e quattro i membri della band Dee Dee Ramone, Joey Ramone, Johnny Ramone e Tommy Ramone e sarà rilasciato in diversi formati. Nel doppio LP troveranno posto le 28 tracce che i Ramones eseguirono in quello storico concerto del ’77, mentre nel quadruplo CD, oltre ad un disco 1 nel quale sarà inserito tutto il disco originale, troveranno posto i tre concerti che il gruppo tenne nelle tre serate precedenti quello storico Capodanno: quello di Birmingham del 28 dicembre, quello di Stoke-On-Trent del 29 dicembre e quello di Ayelsbury del 30 dicembre 1977. Di seguito la tracklist completa di “It's Alive: 40th Anniversary deluxe edition”:

CD1 – Recorded live at The Rainbow Theatre, London, December 31, 1977 (la tracklist coincide con quella del doppio LP, nel quale si trovano sette tracce per lato)

Rockaway Beach Teenage Lobotomy Blitzkrieg Bop I Wanna Be Well Glad To See You Go Gimme Gimme Shock Treatment You’re Gonna Kill That Girl I Don’t Care Sheena Is A Punk Rocker I Can’t Give You Anything Commando Here Today, Gone Tomorrow Surfin’ Bird Cretin Hop Listen To My Heart California Sun I Don’t Wanna Walk Around With You Pinhead Do You Wanna Dance Chainsaw Today Your Love, Tomorrow The World I Wanna Be A Good Boy Suzy Is A Headbanger Let’s Dance Oh Oh I Love Her So Now I Wanna Sniff Some Glue We’re A Happy Family

CD2 – Recorded live at Top Rank, Birmingham, Warwickshire, December 28, 1977

Rockaway Beach Teenage Lobotomy Blitzkrieg Bop I Wanna Be Well Glad To See You Go Gimme Gimme Shock Treatment You’re Gonna Kill That Girl I Don’t Care Sheena Is A Punk Rocker I Can’t Give You Anything Commando Here Today, Gone Tomorrow Surfin’ Bird Cretin Hop Listen To My Heart California Sun I Don’t Wanna Walk Around With You Pinhead Do You Wanna Dance Chainsaw Today Your Love, Tomorrow The World I Wanna Be A Good Boy Suzy Is A Headbanger Let’s Dance Oh Oh I Love Her So Now I Wanna Sniff Some Glue We’re A Happy Family

CD3 – Recorded live at Victoria Hall, Stoke-On-Trent, Staffordshire, December 29, 1977

Rockaway Beach Teenage Lobotomy Blitzkrieg Bop I Wanna Be Well Glad To See You Go Gimme Gimme Shock Treatment You’re Gonna Kill That Girl I Don’t Care Sheena Is A Punk Rocker Havana Affair Commando Here Today, Gone Tomorrow Surfin’ Bird Cretin Hop Listen To My Heart California Sun I Don’t Wanna Walk Around With You Pinhead Do You Wanna Dance Chainsaw Today Your Love, Tomorrow The World I Wanna Be A Good Boy Suzy Is A Headbanger Let’s Dance Oh Oh I Love Her So Now I Wanna Sniff Some Glue We’re A Happy Family

CD4 – Recorded live at Friars, Aylesbury, Buckinghamshire, December 30, 1977