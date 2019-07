Radio Bruno Estate a Modena: cantanti e scaletta

Radio Bruno Estate continua il suo tour 2019, che ha preso il via da Cesenatico (5 luglio) per poi proseguire nelle piazze di Mantova e Cremona (13 e 22 luglio). La prossima tappa in calendario si terrà lunedì 29 luglio a Modena: sul palco di Piazza Roma saliranno tanti nomi di punta della musica italiana, oltre ad artisti internazionali del calibro di LP e Ofenbach. Di seguito tutte le info per arrivare preparati all’evento e il programma completo dei cantanti in scaletta.

Radio Bruno Estate 2019 a Modena: il programma completo

Per l’edizione 2019 Radio Bruno Estate ha scelto di fare tappa in cinque città italiane: il tour della kermesse musicale è partito lo scorso 5 luglio da Cesenatico arrivando poi a Mantova e Cremona, il prossimo appuntamento è il 29 luglio a Modena, mentre l’ultimo spettacolo si terrà il prossimo 6 settembre in Toscana, per la prima volta a Prato. Concentrandoci sull’imminente data modenese, i presentatori saranno ancora una volta Enzo Ferrari e Alessia Ventura. L’intrattenimento musicale prenderà il via dalle ore 20:00 in Piazza Roma con le esibizioni dei talenti emergenti Roberta Francomano e Matteo Camellini, dopodiché saliranno sul palco artisti italiani per tutti i gusti e anche star internazionali come la favolosa LP e i francesi Ofenbach, pronti a farvi ballare. Ecco tutti i cantanti del cast di Radio Bruno Estate 2019 a Modena:

Nek

Francesco Renga

Max Pezzali

Loredena Bertè

Baby K

Francesco Gabbani

Annalisa

Emis Killa

Paola Turci

Mr. Rain

Emma Muscat

Biondo

LP

Ofenbach

Altre info utili su Radio Bruno Estate: come arrivare e norme di sicurezza

Dalle ore 20:00 Piazza Roma inizierà ad essere gremita di spettatori per la quarta tappa del tour 2019 di Radio Bruno Estate. Per ragioni di sicurezza, l’accesso sarà consentito a un numero massimo di 9.200 persone con tagliandi numerati, a partire dalle ore 16:00. Gli ingressi predisposti sono situati in via Accademia e via Modonella. Dalle ore 7:00 del 29 luglio verrà sospeso il transito dei mezzi pubblici in piazza Roma sino alle 5:00 della mattina successiva. Divieto di transito anche in viale III Febbraio dalle ore 12:00 e in corso Accademia (da corso Canalgrande a Piazza Roma) dalle ore 7:00. Dalle ore 7:00 dal 29 luglio alle ore 7:00 del 30 luglio modifica della viabilità con istituzione del doppio senso di marcia in via Farini, mentre per le vie Fonteraso, Campanella, Modonella e Santa Margherita sarà istituito il doppio senso con senso unico alternato. È vietato entrare nell’area dello spettacolo con zaini voluminosi, caschi, aste per selfie, ombrelli, bombolette spray, bottiglie chiuse, borracce di metallo, lattine, vetro e tutto ciò che può essere ritenuto pericoloso. Dalle ore 18:00 di lunedì 29 luglio fino alle ore 3:00 di martedì 30 luglio un’ordinanza comunale vieta il consumo e la vendita di superalcolici, bevande in bottiglie, bicchieri di vetro o in lattine (con l’esclusione della somministrazione al tavolo insieme al pasto). Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare le disposizioni di sicurezza dell’evento, direttamente sul sito di Radio Bruno.